Le Louvre rouvre ses portes ce samedi après le blocage tendu de vendredi

Le musée est à nouveau ouvert ce samedi 18 janvier après un face à face tendu vendredi entre touristes et grévistes.

Le musée du Louvre à Paris a rouvert normalement samedi matin après avoir été bloqué la veille par des grévistes opposés au projet de réforme des retraites, a indiqué sa direction.

Le musée le plus fréquenté du monde a ouvert ses portes à 09H00, permettant ainsi l'accès à ses collections permanentes et à l'exposition événement consacrée à Léonard de Vinci.

Le Louvre était resté fermé toute la journée vendredi car les grévistes avaient bloqué les accès jusqu'à la fin de la nocturne. C'était la première fois que le musée fermait depuis le 5 décembre, date du début du mouvement de contestation de la réforme des retraites.

FRANCE 3

Face à face tendu vendredi

L'intersyndicale avait justifié son action par "les conditions des agents du musée qui se dégradent de jour en jour" et avait dénoncé des "pertes d'effectifs" et un "désengagement de l'État".

Cette action avait provoqué un face-à-face tendu avec des touristes venus de province, voire de l'étranger, mécontents d'être empêchés de visiter le musée.

« Je suis prête à forcer le barrage. Moi, j’en ai rien à faire de leur problème de retraites. »



Toutes ces vidéos de touristes ulcérés par la grève des employés du Louvre sont magiques. pic.twitter.com/zp80r4Pl6f — Damien Cottin (@DamCottin) January 17, 2020

Avec des slogans comme "Grève, blocage, Macron, dégage" et "on ira jusqu'au retrait", plus d'une centaine de manifestants avaient bloqué l'entrée de la Pyramide en agitant des drapeaux.

"Y'en a marre !" Des touristes en colère contre les grévistes au #Louvre #greve17janvier pic.twitter.com/tzyMgh77Ox — Jonathan Moadab (@MoadabJ) January 17, 2020

"Les touristes avec nous!", ont scandé les grévistes bloquant vendredi l'entrée du musée "Honte à vous!", ont répondu certains visiteurs furieux.

Le Louvre a reçu l'an dernier 9,6 millions de visiteurs, dont 75 % d'étrangers, Américains, Chinois et Européens en tête.