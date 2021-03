Le Louvre propose 480 000 oeuvres sur le nouveau site de ses collections et dépoussière son site internet

A l'heure où les musées sont toujours fermés, le Louvre met en ligne une nouvelle version de son site, plus lisible et plus illustrée, qui se veut plus narrative, ainsi qu'une base de données où on peut consulter 480 000 notices d'oeuvres, soit les trois quarts de ses collections.

Le Louvre a mis en ligne deux nouveaux sites internet : une nouvelle version du site du musée, qui se veut "plus ergonomique, plus visuelle et plus immersive", et une base de données entièrement consacrée à ses collections, où on peut trouver photos et notices de plus de 480 000 œuvres, exposées au musée ou conservées dans les réserves, soit environ les trois quarts.



Ces deux sites sont l'aboutissement de plus de deux ans de travail. Mais "ils arrivent au bon moment puisque cette crise sanitaire et la fermeture des musées révèlent les attentes des publics", a souligné Jean-Luc Martinez, le président-directeur du Louvre, lors d'une vidéo-conférence de presse. Le site du musée, en 2020, a enregistré 21 millions de visites, "et nous sommes suivis par 10 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux", rappelle-t-il. "On voit qu'il y a une vraie utilisation de ces outils au-delà de ce pour quoi ils avaient été créés à l'origine c'est-à-dire pour préparer la visite."

Une page du nouveau site internet du Louvre (© MUSEE DU LOUVRE)

Un site adapté aux consultations sur smartphone

L'ouverture du centre de conservation de Liévin (Pas-de-Calais) a été l'occasion d'un dépoussiérage, d'un constat d'état, de prises de photographies et d'une remise à niveau des fiches des œuvres des collections, raconte-t-il. La mise à jour de l'ensemble des données a permis la mise en ligne de ces deux nouveaux sites. Sur le site des collections, on peut voir plus de 680 000 photos de 482 000 œuvres, celles qui sont présentées au musée et aussi celles qui sont en réserve, alors que l'ancienne base Atlas ne proposait que les premières.



"Le site internet du Louvre avait plus de 10 ans et commençait à être obsolescent", remarque Jean-Luc Martinez. Aujourd'hui 60% des consultations sont effectuées sur smartphone, indique-t-il. Il a fallu adapter le site à cet usage. Le nouveau site se veut plus "narratif", il veut "raconter des histoires". Et puis il est désormais proposé en quatre langues, français, anglais, espagnol et chinois



Le site des collections est une base de données qui s'adresse aux chercheurs, aux étudiants, aux enseignants, au grand public, indique Anne-Myrtille Renoux, chef de projet responsable du site. Il offre au centre de la page d'accueil un moteur de recherche qui emmène vers des notices avec plusieurs photos de l'oeuvre, une description, un historique de l'oeuvre, sa localisation ainsi qu'une bibliographie et une liste des expositions où elle a été montrée.

Un plan interactif avec toutes les œuvres exposées

A noter que les notices, téléchargeables en format PDF, sont librement utilisables mais les photographies, diffusées commercialement par la Réunion des musées nationaux, restent soumises à des droits. A titre de comparaison, les photos des œuvres du Metropolitan Museum de New York sont libres de droits depuis 2017.





Plus bas sur la page d'accueil, des entrées par catégories (peinture, sculpture, textiles...) ou bien par thèmes, avec des albums de quelques dizaines d'oeuvres (chefs-d'œuvre du Louvre, portraits, nouvelles acquisitions). Tout en bas, un plan interactif offre une espèce de visite virtuelle du musée : il indique les œuvres situées dans les différentes salles et en cliquant dessus, on accède aux notices.

Un nouveau site plus aéré, plus lisible, plus illustré

Quant au nouveau site louvre.fr, il est plus aéré, plus lisible, avec davantage d'images. "C'est un site ou on essaie le plus possible d'ouvrir des récits du Louvre", annonce Dominique de Font-Réaulx, directrice de la médiation et de la programmation culturelle au musée du Louvre. Car "le premier confinement nous a montré qu'il y avait une appétence pour les contenus, pour le récit, pour la narration et nous avons voulu nourrir ces appétences".



Le site s'ouvre sur un clip pleine largeur avec des vues extérieures et intérieures du musée, de la Joconde et de la Vénus de Milo. Tout en haut, on trouve les onglets classiques qui mènent aux renseignements pratiques, qui introduisent à différentes salles du Louvre, qui renvoient sur le site des collections, qui indiquent les exposition et autres actualités du musée. Le nouveau site suggère des parcours de visite, comme celui des chefs-d'œuvre du Louvre, ou sur les traces de Beyonce et Jay-Z qui ont tourné un clip au Louvre en 2018. Quant aux contenus en ligne, podcasts, concerts, conférences, vidéos, ils sont très apparents sur la page d'accueil.