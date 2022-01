Le Louvre-Lens donne carte blanche aux étudiants pour présenter les œuvres au public

FTR

Comme chaque année, l'antenne lensoise du plus prestigieux musée du monde organise son #WELL, c’est-à-dire son Weekend Etudiants au Louvre-Lens. Pour cette édition 2022, une quarantaine d’étudiants d’écoles d’art de la région ont carte blanche en janvier, trois week-ends de suite. Olivia, qui étudie à l’ICART (l'école des métiers de la culture et du marché de l'art de Lille), a choisi d’organiser une visite guidée autour d’une série de dessins et de tableaux de Picasso.

Le public est nombreux à l’écouter. La jeune femme, pour qui cette expérience est une première, est impressionnée. "Je ne m’attendais pas du tout à ça. Je n’étais pas habituée. Je pense que cela va me faire évoluer au niveau de l’oral, de la diction et de mes rapports avec les gens", explique l’étudiante, ravie.

Histoire de l'art, danse, créations graphiques...

Une prestation réussie qui a aussi bluffée la chargée de projets du musée. "J’ai trouvé que c’était très intéressant avec un joli regard sur l’oeuvre qu’elle connaissait bien. Les visiteurs se sont approchés, très intéressés. J’ai cherché à les rassembler au début, puis ils sont restés. Donc, c’est tout à fait positif", se réjouit Florence Borel. Même enthousiasme pour Romain, étudiant dans l'école d’Olivia, qui lui aussi s’est prêté à l’exercice de la présentation d’œuvres. "J’aime bien l’histoire de l’art. Transmettre cette passion au public ne me pose aucun problème", témoigne le jeune homme.

Ce week-end-là, les étudiants en danse de l’université de Lille ont également investi le musée avec un ballet présenté au milieu des peintures. Après la danse et le corps, ce sera au tour de la musique et de la lecture d’être à l’honneur les 22 et 23 janvier. #WELL22 se terminera les 29 et 30 janvier sur le thème de l'image et des créations graphiques.