Covid-19 : comment faire vivre la culture malgré la crise sanitaire ?

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a placé le monde de la culture à l’arrêt. Les lieux culturels sont fermés depuis plusieurs mois. De son côté, pour compenser l’absence de visiteurs, le Musée du Louvre à Paris a tenté de "montrer les œuvres autrement pendant ce temps", explique son directeur Jean-Luc Martinez. "Mes équipes ont eu plein d’inventivité. Vous pouvez voir sur le site du musée beaucoup d’images du musée, de petites histoires. On a inventé des podcasts, une autre manière de servir le public."

Les musées, premiers lieux culturels à rouvrir ?

Le monde de la culture espère prochainement pouvoir commencer à sortir de la crise. Il faudra pour cela assurer un protocole sanitaire efficace. En ce qui concerne les musées, avec notamment les réservations en ligne, il serait possible de "régler la circulation, d’éviter les queues devant le musée, d’imaginer aussi des itinéraires où les publics ne se croisent pas. Tout est prêt pour cela donc en effet, on devrait être les premiers à ouvrir dès que c’est possible", annonce Jean-Luc Martinez.