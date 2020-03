Coronavirus : Philharmonie, Louvre, les établissements culturels parisiens réagissent aux restrictions gouvernementales

Après les nouvelles restrictions mises en place en France face au coronavirus, la Philhamonie de Paris a annulé tous ses concerts à compter de lundi, alors que le Louvre a décidé de réguler ses entrées.

À l'issue d'un Conseil de Défense à l'Elysée, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé dimanche soir qu'"à l'échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits". Auparavant le seuil était de 5.000 personnes, et ce seuil ne concernait pas alors le Louvre. Les conséquences s'annoncent massives pour le spectacle vivant et les activités culturelles.

La Philharmonie de Paris annule tous ses concerts

La Philharmonie de Paris a annoncé qu'elle annulait à partir de lundi soir tous ses concerts, une première annonce qui devrait être suivie par beaucoup d'autres des grandes salles françaises. "À partir dès ce soir, nous annulons tous les concerts qui ont lieu dans la salle Pierre Boulez", a affirmé à l'AFP Laurent Bayle, directeur général de la Philharmonie, à la suite de la décision gouvernementale d'interdire tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes.



Un concert très attendu des mélomanes devait être dirigé lundi soir par le grand chef d'orchestre Teodor Currentzis dans la grande salle (2.400 places). Tous les spectateurs seront remboursés. Tous les autres évènements à la Philharmonie comme les ateliers et les expositions sont maintenus.



D'après Laurent Bayle, une soirée de concert équivaut à une perte allant de 80.000 à 200.000 euros. De nombreuses salles parisiennes et dans les régions dont la jauge est supérieure à 1.000 places, comme l'Opéra de Paris, le Théâtre des Champs-Elysées et d'autres se réunissaient lundi matin et devraient prendre la même décision.

Le Louvre régule ses entrées

De son côté, le Musée de Louvre a décidé lundi 9 mars de réguler ses entrées, en les réservant uniquement aux visiteurs munis d'un e-billet et à ceux bénéficiant d'une entrée gratuite, a annoncé sa direction.



"Face au Covid-19, le musée a décidé de réguler sa fréquentation. Les visiteurs munis d'un e-billet et ceux bénéficiant de la gratuité sont prioritaires et pourront seuls entrer au musée", a indiqué la direction de la communication. Les moins de 18 ans, les jeunes de moins de 26 ans résidents de l'Espace économique européen, les bénéficiaires des minimas sociaux, les personnes handicapées et leurs accompagnateurs, les enseignants titulaires du pass éducation, ont notamment droit à la gratuité.



Le Louvre, qui est le musée le plus fréquenté au monde, a ouvert lundi à 09H00 conformément à son horaire habituel. La semaine dernière, il avait fermé dimanche, lundi et une partie de la journée de mercredi, en raison du droit de retrait invoqué par ses personnels face aux risques de cette épidémie. La direction leur avait exposé les mesures adoptées pour éviter toute contamination, détaillant les différents métiers et les postures requises. Ils avaient accepté alors de reprendre le travail.