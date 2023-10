Les Recycl'Art décorent le Monastère royal de Brou avec de la récupération de déchets

Une équipe de Recycl'Art créent des œuvres à base de matière dénichées en déchèterie de Bourg-en-Bresse et les exposent au Monastère royal de Brou jusqu'au 5 novembre.

Et si les déchèteries étaient un sanctuaire pour fabriquer du grand art ?

C’est l’incroyable mission que l’équipe des Recycl’Art a su mener à bien. Une montagne de déchet est triée et transformée pour décorer le majestueux monastère royal de Brou. L'Art de la Récupération, une véritable prouesse artistique, à découvrir jusqu'au 5 novembre.

Au cœur de la déchèterie de Quison Fonlupt à Bourg-en-Bresse, des artistes en visite, mais aussi des salariés engagés dans une mission bien particulière : chercher des matériaux dans le but de les sauver de la destruction et d’en créer une œuvre d’art. "Je suis chercheuse d'or dans les mines d'or, trouver quelque chose qu'on va pouvoir transformer et en faire quelque chose de beau, on est content", déclare Christine Poirier, assistante commerciale. Ils participent à la première édition de ce concours d’œuvre d'art avec remise de prix, où les défis sont de taille : transmettre un message puissant sur l'écologie et les défis planétaires.

Éveiller les consciences

Une des oeuvres des Recycl'Art représente un homme portant un globe sur le dos, entiérement fait de matériaux récupérés en déchèterie. (France 3)

Lorsque l'on pénètre dans le Monastère Royal de Brou, on ne se sent pas seulement visiteur, les œuvres nous concernent tous et nous poussent à la réflexion. Une pièce en particulier attire l'attention dès l'entrée de l'exposition, un homme d'affaires porte un globe sur son dos, symbolisant le poids du monde et la lourde responsabilité qui incombe à chacun.

L'objectif de cette exposition est de sensibiliser le public à des questions cruciales, telles que la fonte des glaces, la surconsommation et la production de déchets en masse.

C'est un défi presque incroyable, mais réussi. Avec pas moins de 120 œuvres à découvrir, cette exposition prouve que même des déchets peuvent être métamorphosés en noble art.

En cette période où la question de la durabilité est au cœur des préoccupations, l'Art de la Récupération qui s'invite au Monastère Royal de Brou est un rayon d'espoir à venir observer jusqu'au 5 novembre. Un pourcentage des ventes sera destiné à deux associations qui œuvrent pour combattre les dégâts écologiques. Une ultime exposition avec vernissage et remise de prix aura aussi lieu cette fin d’année.