Le musée Van Gogh à Amsterdam célèbre les 150 ans de l'impressionnisme

Le musée Van Gogh s'apprête à dévoiler des œuvres de Monet, Degas et Cézanne à l'occasion des 150 ans du mouvement impressionniste et de son incursion subversive dans le paysage artistique néerlandais.

La rétrospective Vive l'impressionnisme ! Masterpieces from Dutch collections comprend une centaine d'œuvres, parmi lesquelles figurent le Champ de coquelicots de Claude Monet et L'Arc-en-ciel, Pontoise de Camille Pissarro. Centré sur la représentation de l'éphémérité de la lumière et de son impact sur les couleurs et les formes, le mouvement impressionniste a représenté une véritable révolution artistique lors de son apparition en début de XIXe siècle à Paris. La rétrospective se tiendra du 11 octobre 2024 au 26 janvier 2025, au musée Van Gogh, à Amsterdam (Pays-Bas).

Le goût artistique néerlandais gravitait à cette époque autour de représentations conservatrices, les couleurs sombres dominant les œuvres. Theo Van Gogh, frère du célèbre peintre Vincent, et d'autres marchands d'art néerlandais ont été à l'origine de l'incursion dans le pays de la mouvance subversive.

"Champ de coquelicots" de Claude Monet, présenté dans l'exposition "Vive l'impressionnisme" au musée Van Gogh d'Amsterdam. (VAN GOGH MUSEUM)

Par la suite, Vincent Van Gogh adoptera lui-même le style impressionniste, et son œuvre en sera transfigurée après son expatriation en France en 1886. Les visiteurs pourront également contempler de nombreux pastels, peintures et aquarelles de grands maîtres provenant d'une dizaine de musées des Pays-Bas ainsi que de collections privées.