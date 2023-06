Le musée des 24 Heures du Mans expose des voitures de légende à l’occasion du centenaire de la course mythique

Près de 80 bolides d’exception sont à découvrir jusqu’au 2 juillet. Des voitures de course qui ont toutes participé aux 24 Heures du Mans.

Certaines ont presque l’âge des 24 Heures du Mans. Un siècle ! Et pourtant, elles ont encore belle allure, à l’image de cette Alfa Roméo qui, en 1938, était sur le circuit du Mans. "Il suffit de la regarder pour comprendre pourquoi elle est là. Elle est ici pour souligner l’esthétisme et la beauté, le règne des carrossiers. Ceux qui étaient capables de faire d'une voiture une véritable œuvre d’art," raconte avec passion le directeur du musée, Fabrice Bourrigaud. Le public peut aussi admirer une belle création du constructeur italien Amédée Gordini, tout aussi âgée mais beaucoup moins imposante. "On l’appelait le sorcier de la mécanique. Il savait faire d’une petite voiture, une bête de course. C’est une Simca 5 Gordini qui a participé trois fois à l’épreuve, de 1937 à 1939. Elle reste, à ce jour, le plus petit modèle des 24 Heures du Mans" explique Fabrice Bourrigaud.

Alfa Roméo qui a participé aux 24 Heures du Mans en 1938 (France 3 Pays de la Loire)

Cadillac, Ferrari...

Sur les quelques 80 voitures présentées, une soixantaine de modèles ont remporté les 24 Heures du Mans. Cette exposition unique, qui rassemble des bolides de 1923 à 2022, est aussi l’occasion de voir évoluer les technologies. Parmi les voitures qui ont marqué l’histoire de la mythique course, il y a cette Cadillac de 1950 imaginée par le constructeur Howard Weyman. "C’est une voiture de la démesure. Elle reste aujourd’hui la plus grosse des 24 Heures du Mans par son gabarit. Clairement, on voit qu’il a essayé de faire d’une voiture de route un engin fait pour affronter le circuit. Quelque chose qui se veut aérodynamique" rapporte le directeur du musée.

Parmi ces voitures venues du monde entier, propriétés de 17 collectionneurs privés et de 15 musées, il y a bien sûr des Ferrari. Tout un symbole dans le monde de la course automobile. La P4 est l’un des petits trésors de l’exposition. "C’est probablement une des plus belles voitures, en termes d’esthétique, des 24 Heures du Mans. Elle a terminé troisième de l’édition 1967" précise Fabrice Bourrigaud.

Ferrari P4 (France 3 Pays de la Loire)

Grande Exposition du Centenaire des 24 heures du Mans, 9 Place Luigi Chinetti, 72100 Le Mans - Tous les jours de 10h à 19h - Jusqu’au 2 juillet 2023