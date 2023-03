Le Château de Varetz en Corrèze fait revivre l'âme de Colette à l'occasion des 150 ans de la romancière

Le Château du Castel Novel à Varetz en Corrèze a ouvert ses portes pour une visite guidée exceptionnelle à l'occasion des 150 ans de la naissance de Colette. L'écrivaine a longtemps séjourné dans cette propriété du XIXe siècle qui appartenait à son second mari.

C'est une visite guidée rare organisée au château de Castel Novel à Varetz qui attire de nombreux curieux. Car ce domaine emblématique de la Corrèze de plusieurs centaines d'année appartenait à Henri de Jouvenel, le second époux de Colette. C'est ici que la célèbre autrice écrivit plusieurs de ses romans comme Les heures longues ou La chambre éclairée.

Elle y a vécu pendant 11 ans. Aujourd'hui encore, sa présence imprègne les lieux à travers les immenses salons. Colette appelait d'ailleurs ce château la grande baraque. "Elle l'appelait la grande baraque parce qu'elle était très dure à chauffer et qu'il y avait beaucoup d'aspérités comme là les parquets à la française" raconte Arsène Fadat, guide et historien. Les allées du parc où Colette aimait se promener fascine également les visiteurs de la région qui, pour beaucoup, découvrent le lieu pour la première fois.

France 3 Limousin J. Boudier / P. Gauthier / S. Spielvogel

Un monument classé qui mérite le détour

Après sa réouverture il y a un an, ce monument classé de 5500 m² et de 16,5 hectares de parc remarquable retrouve le public. Le portrait de Colette figure en bonne place sur les murs du château qui abrite un hôtel-restaurant. Le nouveau directeur du château s'en réjouit. Lui qui a pour ambition de le faire connaitre au plus grand nombre. "Le château fait partie du patrimoine, il a plus de 900 ans et il est temps que les gens le connaissent. Il y a tellement de gens qui n'ont pas eu la chance de rentrer dans ce bâtiment", explique Julien Dayre.

Pour rendre hommage à son illustre hôte, des jardins, créés en 2007, retracent les différentes périodes de sa vie en 6 tableaux paysagers. Cette année, un programme d'animations est prévu dans les Jardins de Colette situés au pied du château, à l'occasion des 150 ans de sa naissance autour de trois thématiques : la gourmandise, la musique et le jardin. Un bel hommage à Colette, l'écrivaine mais aussi la femme passionnée de cuisine qui aimait l'art de vivre et de recevoir.

Le Château de Castel Nove. Route de Roland Garros, 19240 Varetz. Tél. 05 55 85 00 01