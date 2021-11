L'exposition "L'abîme" retrace le passé nantais de la traite négrière

France 3 Pays de la Loire

Le musée d'histoire de Nantes présente une exposition sur le thème de la traite négrière et le passé colonial de la ville, nommée L'abîme, Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830 . Le choix du terme "abîme" est une référence à un des textes d'Edouard Glissant dans lequel il évoque la déportation et la traversée de l'océan Atlantique par des captifs entre le continent africain et américain. Entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle, plus de 500 000 esclaves ont embarqué à bord de navires nantais.

Montrer la réalité de cette déshumanisation

A travers des objets provenant presque exclusivement des collections du musée d'histoire de Nantes, l'exposition cherche à montrer les horreurs qu'ont subi les esclaves. "Nous voyons dans les détails de cette image la réalité matérielle de ce qu'a été ce commerce, cette déportation et cette déshumanisation. Et ici, on voit que l'espace du navire est un lieu concentrationnaire", explique Krystel Gualdé, directrice scientifique du musée d'histoire de Nantes. L'exposition L'Abîme détaille aussi les modes de vie de l'époque et la volonté des hommes derrière cette entreprise d'exploitation humaine.

La création d'une telle exposition qui se tiendra jusqu'au 19 juin 2022 , a pour objectif d'assumer cette partie de l'histoire. "C'est l'histoire de la France. C'est important qu'elle soit enseignée dans les écoles. Car plus elle sera connue, plus elle sera partagée. Plus on vivra avec un sentiment de mémoire partagée. L'enjeu est de faire société. C'est pour cela qu'on ne peut pas laisser de côté des pans entier de notre histoire" témoigne Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes.

Selon le Mémorial de l'abolition de l'esclavage de Nantes, au moins 4220 expéditions négrières ont été organisées en France sur cette période, dont plus de 1700 au départ de Nantes.