Festival Burning Man : les participants commencent à quitter le site transformé en bourbier, après de fortes pluies en plein désert du Nevada

Après s'être retrouvés piégés dans le désert transformé en champ de boue, les milliers de participants au festival américain ont pu commencer lundi après-midi à quitter le site.

Ils comptaient passer quelques jours à décompresser en plein désert, ils ont fini embourbés. Les milliers de festivaliers du Burning Man, ce rassemblement annuel alternatif organisé en plein désert du Nevada, s'est transformé en champ de boue après des pluies torrentielles, samedi et dimanche. Plus de 70 000 personnes sont restées piégées sur le site et n'ont commencé à pouvoir rentrer chez elles qu'à partir du lundi 4 septembre, les routes ayant été rouvertes une fois le soleil revenu.



Burning Man est un festival entre célébration de la contre-culture et retraite spirituelle, créé en 1986 à San Francisco. Depuis les années 1990, l'évènement dont les billets d'entrée coûtent plusieurs centaines de dollars, se déroule dans le désert de Black Rock, dans le Nevada. Le Burning Man culmine chaque année avec la cérémonie d'incinération d'une effigie en bois de 12 mètres (d'où le nom du festival), qui a été reportée à 21h00 lundi soir (04h00 GMT mardi).

Les opérations de départ ont commencé



Les accès à Black Rock City, à quelques dizaines de kilomètres des premières habitations, avaient été fermés dès vendredi 1er septembre en raison des intempéries qui ont transformé la "Playa", immense terrain à ciel ouvert, en étendue boueuse visiblement impraticable. "Les opérations d'exode ont officiellement commencé à Black Rock City", a indiqué lundi 4 septembre le festival dans un communiqué publié sur son site internet. "L'interdiction de conduire a été levée". Les organisateurs ont toutefois appelé les visiteurs à retarder leur départ du site jusqu'à mardi afin d'éviter des embouteillages massifs.

Ceux que l'on appelle les "burners", vêtus des tenues excentriques qui les caractérisent, se sont frayé un chemin dans la boue épaisse et collante, chaussettes enrobées de sacs plastiques en guise de bottes. Certains sont partis à pied, marchant pendant des heures au milieu de la nuit pour rejoindre la seule route praticable, à quelque 8 km, et faire du stop pour retourner à la civilisation.

Chris Rock et Diplo, naufragés ordinaires

Parmi elles, des célébrités comme l'humoriste Chris Rock et le producteur de musique Diplo qui se sont fait prendre en stop par un fan après une marche éprouvante de plusieurs kilomètres dans la boue et ont relaté leur périple sur les réseaux sociaux. Des antennes téléphoniques ont été déployées et le signal internet sans fil du site a été ouvert au public, mais les connexions sont restées inégales.

Selon la police de l'Etat, les intempéries au festival ont provoqué un mort, mais les autorités n'ont pas fourni davantage de détails sur les circonstances du décès. Le Burning Man avait été confronté l'année dernière à une intense vague de chaleur avec des vents forts qui avaient déjà rendu l'expérience difficile pour les "burners", surnom des festivaliers.