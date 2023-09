En Suisse, l’hommage à Audrey Hepburn au musée Bolle, 30 ans après la disparition de la célèbre actrice

A Morges, au bord du lac Léman, une exposition retrace la vie de la star hollywoodienne. Elle s'appuie sur un roman graphique signé du dessinateur français Christopher et de la scénariste suisse Eileen Hofer.

"Audrey Hepburn, une vie en BD". C’est le nom de cette belle et émouvante exposition qui revient sur l’extraordinaire destin de cette actrice chic et élégante au grand cœur.

France 3 Alpes : I. Pernet-Duparc / S. Worreth / M. Baza

Un des hommages les plus touchants

Emportée par un cancer le 20 janvier 1993, Audrey Hepburn est décédée à l’âge de 63 ans, à Tolochenaz, un village près de Morges, où elle avait une maison. L’actrice a passé les trente dernières de sa vie, dans ce canton de Vaud, où elle avait trouvé un havre de paix pour préserver sa vie privée. Alors lui rendre hommage au musée de Bolle, à l’occasion du trentième anniversaire de sa disparition, est apparu comme une évidence. Mais comment se démarquer des expositions classiques ? En racontant tout simplement l’étonnant parcours de la comédienne à partir du roman graphique réalisé par Eileen Hofer et Christopher aux éditions Michel Lafon. L’exposition revient sur les principaux événements de la vie de la star à travers les dessins et les textes de l’ouvrage. Une biographie, parue en juin 2023, saluée par la famille de la star. "C’est sans aucun doute un des hommages les plus touchants qui a été produit sur maman. Les mots se mélangeant aux dessins créent un univers unique et uni, très différent et intime" a réagi Luca Dotti, le fils cadet d'Audrey Hepburn.

Des anecdotes personnelles

Pendant des mois, Eileen Hofer et Christopher ont épluché la vie d’Audrey Hepburn. De sa naissance en Belgique à sa fulgurante carrière de comédienne couronnée par un Oscar, en passant par son rôle d’ambassadrice de l’UNICEF qu’elle prenait très à cœur, l’ouvrage est ponctué de petites anecdotes personnelles recueillies par les deux auteurs. "C’est comme si c’était un travail à quatre mains. Moi, je me suis attardée un peu plus sur le côté personnel de la vie d’Audrey, sur ses traumatismes parce qu’elle a été séparée de son père très jeune avec la Seconde Guerre mondiale" explique Eileen Hofer. La guerre brise également l'un de ses rêves : devenir danseuse. Son corps a trop souffert des privations de nourriture. Alors la jeune Audrey se tourne vers le cinéma. Cinq ans après ses débuts, sa carrière prend, en 1953, un tournant avec la comédie romantique Vacances romaines, aux côtés de Gregory Peck. Le film connaît un immense succès. Jusqu'en 1968, date à laquelle l'actrice annonce mettre un terme à sa carrière, elle tourne avec les plus grands acteurs hollywoodiens. Également icône de la mode depuis les années 1950 et muse d’Hubert Givenchy, l’ouvrage d'Eileen Hofer et Christopher raconte aussi l’amitié qui lia l’actrice au grand couturier français. Christa Roth, qui était son agent auprès de l'UNICEF, se souvient que "quand elle rentrait dans une pièce, c’était comme si quelqu’un mettait la lumière". Et pour retrouver ce charme naturel qui a conquis le monde entier, l'exposition propose également aux visiteurs de découvrir des photographies, des affiches de films ainsi que des croquis de Givenchy.

Exposition Audrey Hepburn, une vie en BD - Musée Bolle, rue Louis-de-Savoie 73-75, 1110 Morges (Suisse)- Jusqu’au 3 septembre 2023.