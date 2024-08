Édith Piaf, Jean Marais, Charles Trenet... Immersion au sein des amitiés de Jean Cocteau, au Bastion de Menton

Aujourd’hui encore, le Bastion de Menton demeure une étape clé dans le circuit de découverte de l’œuvre de Jean Cocteau. À l’automne de sa vie, le Bastion a pris une dimension testamentaire aux yeux de l'artiste. Cocteau a surveillé avec attention l'élaboration et la décoration, œuvre par œuvre, du site.

À l’intérieur, en haut d’un escalier étroit, on y découvre, jusqu'au 18 novembre, un petit bijou : le théâtre intime de Jean Cocteau. Nous voilà plongés au début du XXe siècle, au temps où un jeune homme tout juste âgé de 20 ans fait ses premiers pas dans le monde artistique.

Un répertoire prestigieux

Dans les années 1910, ce jeune poète fréquente les salons mondains et commence à se faire connaître. Il n’est alors "que" poète, mais sa carrière va prendre une nouvelle direction. "De fil en aiguille, il rencontre les ballets russes. Et se lie d'amitié avec Serge de Diaghilev", explique Sandrine Faraud, commissaire de l’exposition Jean Cocteau - Le Château des illusions. "À ce moment-là, Cocteau va basculer dans le théâtre, le ballet, le vaudeville...", poursuit-elle. Le jeune poète se métamorphose alors en auteur et en metteur en scène.

Son cercle d’amis s’agrandit et s’illumine de noms mythiques : Charles Trenet, Gilbert Bécaud, Jean Marais, son compagnon et muse pendant de nombreuses années et même Édith Piaf. "Je ne savais pas qu'il était proche d'Édith Piaf, je savais qu'ils étaient contemporains, mais pas qu'ils avaient collaboré si proches, dans la même pièce (de théâtre)", s’étonne un visiteur, visiblement conquis par l’exposition. Les visiteurs internationaux ne sont pas en reste, comme en témoigne une touriste canadienne : "On ne connaissait pas du tout Cocteau, mais on sait maintenant qu'il fait partie de la culture française. On a trouvé très intéressant les illustrations en lien avec les films, assez authentiques.". Car Cocteau, c’est aussi le génie derrière des œuvres marquantes telles que Les Mariés de la Tour Eiffel, Le Bel Indifférent ou encore Les Parents terribles.

Cocteau Le fil rouge de cette nouvelle exposition des œuvres de Jean Cocteau abordera l’univers des spectacles du Prince des poètes : le théâtre, le music-hall et la pantomime (France 3 Côte d'Azur : L. Blache / A. Delayre / A. Taba)

De ses rencontres, reste le fruit de ses collaborations à découvrir au musée Cocteau dans le Bastion de Menton, où l’exposition est à l’affiche jusqu’au 18 novembre 2024, au prix de 5 euros (tarif plein).