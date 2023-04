L'exposition "Des cheveux et des poils" au musée des Arts Décoratifs, l'occasion de "dompter l'animal qui est en vous"

Une nouvelle exposition à voir au musée des Arts Décoratifs sur une thématique plutôt originale : les poils et les cheveux dans le monde occidental, et comment depuis des siècles ils participent à la construction des apparences sur la féminité et la virilité.

Article rédigé par Léo Tescher - franceinfo Radio France

L'affiche de l'exposition "Des cheveux et des poils", avril 2023 (MUSEE DES ARTS DECORATIFS)

Le poil dans tous ces états, c'est le thème de la nouvelle exposition au musée des Arts Décoratifs de Paris. Le poil comme synonyme de virilité, de féminité ou de négligence, selon les périodes dans le monde occidental. Et dès la première salle de l'exposition, le ton est donné : l'Homme sauvage nous accueille, petite statuette en chêne de la fin du Moyen-Âge. "On ne voit que ça, que ses poils", décrit Eléonore. "C'est un peu monstrueux, ça contraste vraiment avec la Marie-Madeleine de l'autre côté, avec sa belle chevelure très maîtrisée." L'exposition "Des cheveux et des poils" se tient au musée des Arts Décoratifs jusqu'au 17 septembre 2023. (LEO TESCHER / RADIO FRANCE) La maîtrise du cheveu et du poil nous différencierait-t-elle de la bête ? "Si j'avais pu, j'aurais gardé en sous-titre : des cheveux et des poils, dompter l'animal qui est en vous !", explique Denis Bruna, le commissaire de l'exposition, qui ironise sur son apparence physique : "C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de cheveux, je suis plus poils !" "Je pense que ce sujet m'est venu en allant régulièrement chez le barbier depuis de nombreuses années, et en regardant comment étaient les clients autour de moi, quelles étaient leurs réflexions, et je me suis dit qu'il y avait un terrain." Denis Bruna, commissaire de l'exposition à franceinfo De salle en salle, on écoute Ginette Garcin nous chanter l'amour des poils, on passe devant des tableaux d'époque médiévale représentant des femmes voilées, puis progressivement coiffées jusqu'au début de l'époque moderne. Ici, un postiche de momie, là, une perruque d'Andy Warhol, des décennies d'objets en tout genre, comme ces protège-moustache sur des tasses en céramique datant de la fin du XIXe siècle.

Et derrière un mur, une surprise pour les visiteurs : L'Origine du Monde de Gustave Courbet, prêté par le musée d'Orsay et qui a toute sa place ici. "Il faut aussi parler de la pilosité féminine qui a été souvent cachée", approuve Catherine, qui confie que ce tableau est le préféré de son mari. L'Origine du Monde de Gustave Courbet, prêté par le musée d'Orsay pour l'exposition "Des cheveux et des poils". (LEO TESCHER / RADIO FRANCE) L'exposition se poursuit à travers un salon de coiffure reconstitué, puis devant des pièces de haute couture faites en cheveux. Elle se termine sur un clin d'œil : la photo d'une femme brandissant une mèche de cheveux en Iran, symbole de contestation et du cheveu qui dépasse le simple phénomène de mode. Des cheveux et des poils, une exposition à visiter au musée des Arts Déco à Paris jusqu'au 17 septembre 2023. Expo "Des cheveux et des poils" au Musée des arts décoratifs : reportage de Léo Tescher écouter