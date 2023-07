Des chefs-d'œuvre de Naples à Ron Mueck, dix expositions à voir cet été à Paris

De la gravure avec Degas à la Bnf et une collection qui traverse les siècles au Musée Marmottan, de la peinture italienne au Louvre, de la photographie avec Elliott Erwitt et Frank Horvat, voici notre sélection d'expositions à voir à Paris en juillet-août.

Les œuvres du musée Capodimonte rendent visite au Louvre, Ron Mueck revient à la fondation Cartier avec ses sculptures hyperréalistes géantes, les œuvres à quatre mains de Warhol et Basquiat sont toujours à la Fondation Vuitton et la Grande Halle de la Villette nous plonge dans l'univers du pharaon légendaire Ramsès II... Dix expositions à ne pas rater à Paris cet été.

Naples à Paris : les chefs-d'œuvre du musée Capodimonte au Louvre

Annibal Carrache, "Pietà", 1599-1600. Naples, Museo e Real Bosco di Capodimonte (Per gentile concessione del MIC-Ministero della Cultura, Museo e Real Bosco di Capodimonte)

De Raphaël au Caravage, de Michel-Ange à Ribera, deux grands musées, parmi ceux qui possèdent les collections les plus importantes d'art italien, s'associent pour une exposition exceptionnelle : le musée Capodimonte de Naples prête au Louvre 70 de ses plus grands chefs-d'œuvre. L'occasion pour ceux qui n'ont pas fait le voyage à Naples de découvrir des peintures extraordinaires, et aussi de revoir les œuvres italiennes, non moins extraordinaires, du Louvre. Jusqu'au 8 janvier 2024.

Dessin, gravure, photographie : Degas obsédé du noir et blanc à la Bnf

Edgar Degas, "Femme debout dans une baignoire", vers 1880-1885, monotype à l’encre noire (© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Thierry Le Mage)

Edgar Degas, grand maître du pastel, a aussi été obsédé toute sa vie par le noir et blanc, au crayon, gravé, imprimé en monotype, photographié... Ces techniques lui permettaient de créer des atmosphères ténébreuses pleines de contrastes et de clair-obscur. La Bibliothèque nationale de France, qui conserve de nombreuses estampes et photographies d'Edgar Degas, met l'accent sur cette œuvre dans l'œuvre dans une très belle exposition. Jusqu'au 3 septembre 2023.

Cent chefs-d'œuvre de l'estampe, de Dürer à Picasso, au Musée Marmottan

Henri Fantin-Latour, "Les Petites brodeuses", 1898, planche de "L’Estampe et l’Affiche", 15 mars 1898, lithographie au crayon et grattage sur papier de Chine appliqué sur papier velin, Vevey, Musée Jenisch Vevey - Cabinet cantonal des estampes, Fondation William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, Collection P (© Olivier Christinat, Lausanne)

Le Musée Marmottan aussi s'intéresse à l'estampe : il présente la collection de la fondation suisse William Cuendet & Atelier de Saint-Prex, qui réunit les grands noms de la gravure du XVe au XXIe siècle. Des œuvres de Dürer, Rembrandt, Canaletto, Piranèse, Goya, Lorrain, Daumier, Degas, Corot, Manet, Degas, Bonnard, Vuillard ou Picasso et aussi des œuvres contemporaines créées à l'Atelier de Saint-Prex en Suisse. Du 5 juillet au 17 septembre 2023.

Basquiat et Warhol à quatre mains à la Fondation Vuitton

Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol, "6,99", 1984. 297 x 410 cm. Nicolas Erni Collection. (THE ANDY WARHOL FOUNDATION FOR THE VISUAL ARTS, INC. / LICENSED BY ADAGP, Paris 2023 - ESTATE OF JEAN-MICHEL BASQUIAT LICENSED BY ARTESTAR, NEW YORK)

Entre 1983 et 1985, Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol ont réalisé 160 toiles en commun où deux esthétiques, deux générations et deux tempéraments s'allient. Drames, violences policières et racisme croisent ainsi folie consumériste, culture populaire et imagerie pop, le tout entremêlé de signes, graffitis, symboles et chiffres. 70 de ces œuvres sont montrées à la Fondation Louis Vuitton. Jusqu'au 28 août 2023.

Françoise Pétrovitch, le sentiment amoureux et la nature au Musée de la Vie romantique

Françoise Pétrovitch, Sans titre, 2022, huile sur toile, diptyque, 240 x 320 cm (© A. Mole, Courtesy Semiose, Paris © Adagp, Paris, 2023)

Aimer. Rompre, Le musée de la Vie romantique, qui veut explorer les prolongements du romantisme dans l'art contemporain, présente une quarantaine d'œuvres de Françoise Pétrovitch, peintures, dessins, sculptures, créées spécialement pour cette exposition, où elle aborde le paysage et le sentiment amoureux. Jusqu'au 10 septembre 2023.

Ron Mueck à la Fondation Cartier

Vue de l'exposition Ron Mueck à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, National Gallery of Victoria, Melbourne, Felton Bequest, 2018 (Photo © Marc Domage)

La Fondation Cartier pour l'art contemporain expose de nouveau l'Australien Ron Mueck, des œuvres inédites en France et des œuvres emblématiques du sculpteur hyperréaliste qui témoignent de l'évolution récente de son travail. Son installation monumentale Mass (2017), la plus grande qu'il ait réalisée, composée d'immenses crânes humains, sort pour la première fois d'Australie, tout comme Dead Weight, un crâne en fonte de près de deux tonnes. Jusqu'au 5 novembre 2023.

Ramsès et l'or des pharaons à la Grande Halle de la Villette

Une statue monumentale de Ramsès II exposée à la Grande Halle de la Villette dans le cadre de l'exposition "Ramsès et l'or des pharaons", le 6 avril 2023 (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Après San Francisco et Houston, l'exposition pharaonique est à la Grande Halle de la Villette, sa seule étape en Europe. Les mêmes qui avaient produit l'exposition Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon en 2019, l'entreprise américaine World Heritage Exhibitions, proposent plus de 180 pièces aux couleurs exceptionnelles qui nous plongent dans l'univers de Ramsès II, pharaon de légende. Jusqu'au 6 septembre 2023.

Le regard plein d'humour d'Elliott Erwitt au Musée Maillol

Berkeley, Californie, États-Unis, 1956. (ELLIOTT ERWITT / MAGNUM PHOTOS)

Il a su saisir comme peu d'autres le petit théâtre de la vie, les instants cocasses et les moments intimes, avec un regard plein d'humour et d'humanité : le photographe Elliott Erwitt fait l'objet d'une riche rétrospective au Musée Maillol. 220 photos qui traversent les thématiques de son œuvre (couples, enfants, chiens, villes…). Jusqu'au 15 août 2023.

Le photographe Frank Horvat au Jeu de Paume

Frank Horvat, Séance de macumba, Rio de Janeiro, Brésil, 1963 (Franck Horvat)

Le Jeu de Paume expose 170 tirages et 70 documents d’archives personnelles des 15 premières années de la carrière de Frank Horvat, du reportage à la mode. Des images emblématiques, des photographies moins connues ou inédites en noir et blanc, des revues de mode et des documents d’époque qui apportent un éclairage sur la démarche du photographe dans le contexte de l’évolution de la presse illustrée et de la photographie de mode. Jusqu'au 17 septembre 2023.

Sarah Bernhardt, un monstre sacré au Petit Palais

Georges Jules Victor Clairin, Portrait de Sarah Bernhardt, 1876, huile sur toile, Petit Palais, musée des Beaux arts de la Ville de Paris; L'actrice, nonchalamment étendue sur un divan, un lévrier à ses pieds, est représentée dans l'atelier-salon de son hôtel particulier (© Paris Musées / Petit Palais)

Demi-mondaine, puis comédienne et star sur les scènes du monde, Sarah Bernhardt est devenue une grande figure du tournant du XXe siècle qui a fasciné peintres, musiciens et écrivains. Le Petit Palais raconte sa vie et sa carrière à travers 400 œuvres et pièces, costumes, photos, tableaux, affiches et aussi des sculptures de sa main. Jusqu'au 27 août 2023.