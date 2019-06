De Raoul Dufy à Basquiat : quinze expositions à voir en régions cet été

De Basquiat à Rebecca Horn, d'André Masson à Miró, notre sélection d'expositions à voir cet été en régions.

Art moderne avec André Masson à Céret, Miró à Saint-Paul-de-Vence, Dufy au Havre. Art contemporain avec Rebecca Horn à Metz et Basquiat à Avignon. Et de la photographie à Arles, comme tous les ans. Notre sélection d'expositions à voir en régions cet été.

Raoul Dufy, "La Baignade", 1906, collection particulière, Courtesy Galerie Von Vertes, Zürich (© Walter Bayer / Galerie Von Vertes Zürich GmbH /Adagp, Paris 2019)

1 Raoul Dufy au MuMa du Havre

Le Havre rend hommage à Raoul Dufy, peintre natif de la ville portuaire normande, à laquelle il est toujours resté attaché, qui a été le berceau de ses premières expérimentations et qu'il a racontée dans ses toiles, avec ses docks, ses rues et sa plage, ses bateaux et ses baigneurs. L'exposition du MuMa (Musée d'art moderne André Malraux) met en perspective des œuvres de différentes périodes sur le même sujet, sa ville (jusqu'au 3 novembre 2019).

Jean-Michel Basquiat, "Sans titre (Car Crash)", 1980, collection privée (© Estate of Jean-Michel Basquiat. Licensed by Artestar, New York / photo Simon Schwyzer)

2 Basquiat Remix à la Collection Lambert à Avignon

La Collection Lambert à Avignon retourne aux sources de la peinture de Jean-Michel Basquiat, météore et acteur culte de l'art des années 1980 qui a emprunté à Picasso, Matisse, Twombly une partie de leur vocabulaire, des couleurs primaires à la fragmentation des sujets. La Collection Lambert expose aussi, dans le cadre du programme hors les murs des Rencontres d'Arles, l'artiste brésilien Vik Muniz : 19 photographies de saints, collages d'objets usuels et de magazines découpés (jusqu'au 29 septembre).

Jean Dubuffet, "Affluence", 22-23 mars 1961, Collection Fondation Dubuffet, Paris (© Fondation Dubuffet, Paris © Adagp, Paris 2019)

3 Marseille : Jean Dubuffet au Mucem

Le Mucem de Marseille montre l'œuvre de Jean Dubuffet (1901-1985), pionnier de l'art dit "brut", dans toute sa diversité, entre peinture et écriture, objets et documents liés à ses recherches sur l'art populaire ou à l'art "des fous". Plus de 290 œuvres et objets (jusqu'au 2 septembre 2019).

Rebecca Horn, "Die sanfte Gefangene", 1978 Photographie de tournage du film Der Eintänzer [Le Danseur] Rebecca Horn Workshop (© Rebecca Horn/ADAGP, Paris 2019)

4 La plasticienne allemande Rebecca Horn au Centre Pompidou-Metz

Le Centre Pompidou-Metz explore l'univers singulier de l'artiste allemande Rebecca Horn, née en 1944, nourrie par les créations de Man Ray, Marcel Duchamp ou Salvador Dali. Son œuvre teintée de poésie, d'humour, de violence, est habitée par des masques de plumes et des machines (jusqu'au 13 janvier 2020)

André Kertész, "Jour pluvieux, Tokyo, 14 septembre 1968" (© ministère de la Culture / Médiathèque de l’architecture et du patrimoine / Donation André Kertész)

5 Les photographies d'André Kertész au Château de Tours

Le Château de Tours, avec le Jeu de Paume, expose une centaine de tirages modernes réalisés à partir du fonds de négatifs et de contacts légués par André Kertész à la France en 1984. Ils ont été effectués en 1995 par Yvon Le Marlec, qui a travaillé avec le photographe d'origine hongroise, un des plus grands noms de la photographie du XXe siècle. L'exposition s'articule autour des livres qu'il a publiés et retrace sa relation étroite avec la pratique éditoriale (jusqu'au 27 octobre 2019).

Paul Cézanne, Fiasque, verre et poterie, vers 1877 (Solomon R. Guggenheim Museum, New York, Thannhauser Collection, don Justin K. Thannhauser)

6 Chefs-d'œuvre du Guggenheim à Aix-en-Provence : de Manet à Picasso

Cinquante œuvres majeures de la collection de Justin K. Thannhauser, léguée à la Fondation Solomon R. Guggenheim de New York en 1963, sont exposées à l'Hôtel de Caumont-Centre d'art d'Aix-en-Provence : peintures et sculptures des grands noms de l'impressionnisme, du postimpressionnisme et de l'art moderne, Manet, Degas, Gauguin, Cézanne, Van Gogh, Braque, Matisse ou Picasso, dont des œuvres emblématiques comme Le Moulin de la Galette de Picasso (jusqu'au 29 septembre).

Vincent Bioulès, "Carnon", 1989-1992, collection Paul Dini, Lyon, photo Didier Michalet (© ADAGP, Paris, 2019)

7 Rétrospective Vincent Bioulès au musée Fabre de Montpellier

Le musée Fabre de Montpellier présente la première rétrospective du peintre contemporain français Vincent Bioulès né en 1938 : d'abord peintre abstrait, cet admirateur de Matisse est revenu à la figuration au milieu des années 1970, revisitant les grands sujets de la peinture, paysage méditerranéen, portrait, nu, sur des supports divers, exaltant les couleurs et stylisant les motifs (jusqu'au 6 octobre 2019).

Joan Miró, "Frappeuse de silex", 1973 (© Successió Miró, Adagp Paris 2019. Photo Claude Germain / Archives Fondation Maeght)

8 Joan Miró "au-delà de la peinture" à la Fondation Maeght

La Fondation Maeght, à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes), expose l'oeuvre graphique de Joan Miró : 200 œuvres dont des gouaches inédites, des maquettes, affiches, gravures, lithographies originales, autour de quatre thèmes : le rapport de l'artiste catalan avec les poètes, le collage, les possibilités combinatoires et la découverte des techniques par un peintre qui voulait s'exprimer avec tous les moyens à sa portée (jusqu'au 17 novembre 2019).

Yves Klein, Relief éponge bleu sans titre, 1960 (© Succession Yves Klein © ADAGP, Paris, 2019)

9 Yves Klein, peintre du bleu, à Rodez

A voir chez le peintre de l'outre-noir, au musée Soulages de Rodez (Aveyron), Yves Klein, le peintre du bleu : 65 pièces représentatives de ses recherches. Monochromes, reliefs-éponges, peintures de feu, sculptures-éponges, anthropométries (jusqu'au 3 novembre 2019).

Jules Adler, "La Grève au Creusot", 1899, Musée des Beaux-Arts de Pau Photo : Jean Christophe Poumeyrol (© ADAGP, Paris 2019)

10 Jules Adler, peintre des "humbles" et de la IIIe République, à Roubaix

La Piscine de Roubaix rend hommage cet été à Jules Adler (1865-1952), peintre naturaliste et peintre d'histoire, peintre des ouvriers et des mineurs, de la misère des villes puis des "humbles" des campagnes. S'il représente la misère dans une palette sombre, il peint aussi les fêtes populaires et les petits métiers en couleurs plus vives (jusqu’au 22 septembre 2019).

Yan Pei-Ming, "September 11th 2001", 2011, photographie : André Morin (© Yan Pei-Ming, ADAGP, Paris, 2019)

11 Yan Pei-Ming au Musée des Beaux-Arts de Dijon

Yan Pei-Ming, connu pour ses grands portraits d'anonymes ou de stars, inaugure les espaces d'exposition temporaire et investit les salles des collections permanentes du Musée des Beaux-Arts de Dijon qui a rouvert ses portes en mai après plus de dix ans de travaux : l'exposition L'homme qui pleure explore les émotions et la révolte ressenties face à la brutalité du monde et les drames intimes par l'artiste d'origine chinoise, arrivé en France en 1980, qui vient de perdre sa mère (jusqu'au 23 septembre 2019).

Georges Braque, "The Garden Table", 1952, Usa, Washington, National Gallery of Art. Collection of Mr. And Mrs. Paul Mellon (© ADAGP, Paris 2019)

12 Braque, Calder et Miró au musée des Beaux-Arts de Rouen

A partir du début des années 1930, des artistes se retrouvent à Varengeville-sur-Mer, sur la côte normande, autour de l'architecte Paul Nelson et du peintre Georges Braque. Le musée des Beaux-Arts de Rouen raconte dans une belle exposition cette histoire artistique et amicale qui réunit entre autres Joan Miró et Alexandre Calder (jusqu'au 2 septembre 2019).

André Masson, "Les insectes matadors", 1936, Würth Collection, Germany - Photo Peter Falk, Schwäbisch Hall (© Adagp, Paris 2019)

13 André Masson à Céret

Le musée d'art moderne de Céret (Pyrénées-Orientales) consacre son exposition d'été à André Masson (1896-1987), qui a séjourné dans la petite ville des Pyrénées-Orientales après la Première Guerre mondiale et y a peint des paysages cézanniens. Les lieux où il a vécu ou séjourné, de la Catalogne à la Martinique ou le Connecticut, leurs paysages et la nature sont au centre de l'exposition de 140 oeuvres de l'artiste surréaliste (jusqu'au 27 octobre).

Helen Levitt, "New York", 1980, collection privée, film document LCC, avec l'aimable autorisation de Thomas Zander Gallery, Cologne (© Rencontres d'Arles)

14 Les Rencontres d'Arles fêtent leur 50e édition

Après la semaine d'ouverture (du 1er au 7 juillet), les Rencontres de la photographie d'Arles, déploient les expositions de leur 50e édition jusqu'au 22 septembre, avec en vrac, l'Américaine Helen Levitt, pionnière de la photographie de rue à New York, des photographes de l'Europe de l'est, les Britanniques et leur "Home Sweet Home", les filles de Liverpool par Tom Wood, des images de la "zone" qui entourait Paris, des photographies d'anonymes relevant de "l'art brut" et encore des photographes de la Movida espagnole.

Takako Saito, janvier 2018, "Kopfwürfelspiel", performance réalisée pendant l'exposition "Takako Saito, You and Me", Museum für Gegenwartskunst Siegen (2017-2018) (© Takako Saito, Adagp, Paris, 2018 - photo © Carsten Schmale)

15 Cinquante ans de création de la Japonaise Takako Saito à Bordeaux

Le CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux consacre une grande exposition à la Japonaise Takako Saito, qui vient de fêter ses 90 ans. Elle a commencé sa carrière dans les années 1960 aux Etats-Unis avant de travailler en France et de s'installer à Düsseldorf à la fin des années 1970. Plus de 400 œuvres, sculpturales, picturales, performatives, sonores et des livres retracent 50 ans de carrière d'une artiste qui s'intéresse aux objets du quotidien et au jeu et met l'accent sur la participation du public (jusqu'au 22 septembre 2019).