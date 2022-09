De Gérard Garouste à Edvard Munch : douze expositions à voir à Paris cet automne

Les musées parisiens proposent de nombreuses monographies cette saison, dont certaines inédites comme la rétrospective du Viennois Kokoschka au Musée d'art moderne, des redécouvertes comme Rosa Bonheur au musée d'Orsay, et aussi des exposition transversales : la nature morte au Louvre ou la représentation du Soleil au musée Marmottan. Voici quelques expositions à ne pas rater cet automne.

Rosa Bonheur au musée d'Orsay

Rosa Bonheur (1822-1899), "Labourage nivernais", dit aussi "Le sombrage", 1849, musée d’Orsay Photo (© Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt)

La rétrospective qu'on a vue au printemps au musée des Beaux-Arts de Bordeaux arrive à Paris, au musée d'Orsay : à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, Rosa Bonheur (1822-1899), amie des bêtes, grande peintre animalière et personnalité hors du commun, célèbre de son vivant et oubliée par la suite, revient sur le devant de la scène. Ce sont de véritables portraits des animaux, lions, lapins, chiens ou cerfs, qu'on y découvrira. Du 18 octobre 2022 au 15 janvier 2023.

Les Choses, une histoire de la nature morte, au Louvre

Giorgio Morandi "Natura-morta", Paris, musee national d'Art moderne-Centre Pompidou (© Centre Pompidou-MNAM-CCI, dist.-RMN-Grand-Palais Bertrand-Prevost © Adagp, Paris, 2022)

Le Louvre nous raconte l'histoire de la représentation des choses, des haches préhistoriques aux readymade de Duchamp, des tableaux d'Archimboldo, de Chardin ou De Chirico aux photos de Nan Goldin. Une exploration de la nature morte, un genre artistique qui raconte notre relation avec les biens matériels à travers 170 œuvres présentées en 15 séquences chronologiques et thématiques, de la peinture à la vidéo en passant par la sculpture, la photographie et le cinéma, de la Préhistoire à nos jours. Du 12 octobre 2022 au 23 janvier 2023.

Edvard Munch au musée d'Orsay

Edvard Munch, "Mélancolie", 1894-1896, Bergen, KODE Art Museums and Composer Homes (© Dag Fosse / KODE)

Au-delà de la seule image du Cri, à laquelle on associe immanquablement l'artiste norvégien, le musée d'Orsay propose une rétrospective de 60 ans de l'œuvre d'Edvard Munch (1863-1944) dans toute sa complexité, à la lumière du symbolisme vu comme l'épine dorsale de toute sa production. Une centaine d'œuvres dont quarante peintures majeurs et de nombreux dessins et estampes. Du 20 septembre 2022 au 22 janvier 2023.

L'Ukraine de Boris Mikhailov à la Maison européenne de la photographie

Boris Mikhaïlov, De la série "Red", 1968-75, tirage chromogène (© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Tate: Acquis avec l'aide du Art Fund (avec la contribution de la Wolfson Foundation) et Konstantin Grigorishin, 2011.)

Le photographe Boris Mikhailov, né en 1938 en Ukraine, travaille depuis 60 ans entre documentaire et approche conceptuelle. Il a déconstruit les images de la propagande soviétique et souligné les contradictions de l'époque, puis celles de la nouvelle société capitaliste, en variant les techniques et les formats, en utilisant le texte. La Maison européenne de la photographie (MEP) présente sa première rétrospective en France, 800 œuvres et une vingtaine de séries jusqu'à ses plus récentes. Du 7 septembre 2022 au 15 janvier 2023.

Gérard Garouste au Centre Pompidou

Gérard Garouste, "Adhara", 1981, Collection Liliane & Michel Durand-Dessert (Photo © Florian Kleinefenn)

Au Centre Pompidou, une rétrospective de Gérard Garouste raconte l'œuvre de cet artiste figuratif inclassable, à la fois "classique" et "indien", rationnel et intuitif. 120 tableaux, souvent de très grand format, des sculptures, des dessins et des installations aux inspirations multiples, de la mythologie grecque à La Divine comédie, du Talmud à Don Quichotte. Du 7 septembre 2022 au 2 janvier 2023.

Joan Mitchell dialogue avec Claude Monet à la Fondation Vuitton

Joan Mitchell, "Two Pianos", 1980, Collection particulière (© The Estate of Joan Mitchell Photo : © Patrice Schmidt)

C'est une double exposition de Joan Mitchell (1925-1992) que propose la Fondation Louis Vuitton. D'abord un dialogue entre la peintre américaine qui s'installa non loin de Giverny, à Vétheuil, en 1968, et la dernière période de Claude Monet, en particulier les Nymphéas, perçus comme précurseurs de l'abstraction par les expressionnistes abstraits américains. Et puis une rétrospective de Joan Mitchell, qui disait : "Ma peinture est abstraite mais c'est aussi un paysage." Du 5 octobre 2022 au 27 février 2023.

Face au soleil, un astre dans les arts, au Musée Marmottan Monet

Eugène Boudin, "Le Havre : Coucher de soleil sur la mer", 1885, Potsdam, Hasso Plattner Collection (© Hasso Plattner Collection / Recom Art, Berlin)

Pour célébrer les 150 ans d'Impression soleil levant, le tableau de Claude Monet qui a donné son nom à l'impressionnisme et que la Musée Marmottan Monet conserve dans ses murs, ce dernier propose une exploration de la représentation du Soleil dans les arts, d'Albrecht Dürer ou du Lorrain à William Turner, Gustave Courbet, Paul Signac, Edvard Munch, Joán Miró ou Gérard Fromanger… Du 21 septembre 2022 au 29 janvier 2023.

Rétrospective Oskar Kokoschka au Musée d'art moderne

Oskar Kokoschka, "Paysage des Dolomites, Tre Croci / Dolomitenlandschaft, Tre Croci", 1913, Leopold Museum, Vienne (© Fondation Oskar Kokoschka / Adagp, Paris 2022)

C'est la première fois qu'une rétrospective d'Oskar Kokoschka (1886-1880) est présentée à Paris, au Musée d'art moderne. 150 œuvres et sept décennies de création de celui qui fut l'enfant terrible de la Vienne de la première partie du XXe siècle, élève de Gustav Klimt, inspirateur d'Egon Schiele. Il exprime alors toute l'intensité des états d'âme de la société de son époque. Du 23 septembre 2022 au 12 février 2023.

Rodin et l'Egypte au musée Rodin

Auguste Rodin, Assemblage : Nu féminin bras croisés, sans tête, dans une jarre, 1895, plâtre et terre cuite (© musée Rodin, ph. C. Baraja)

C'est un Rodin égyptien que révèle le musée Rodin, nourri d'une Egypte rêvée et fantasmée puis collectionnée. L'artiste, qui disait que son Balzac était "le Sphinx de la France", possédait une collection de plus de 1 000 œuvres égyptiennes qu'il installait dans son atelier. Des pièces acquises auprès d'antiquaires et de marchands installés au Caire, qui résonnent dans son œuvre. L'exposition présente 400 objets restaurés et œuvres de l'artiste, sculptures et dessins, archives et photographies. Du 18 octobre 2022 au 5 mars 2023.

Black Indians de la Nouvelle-Orléans au musée du Quai Branly

Charles Fréger, Mardi Gras Indians (© Charles Fréger © Musée du Quai Branly - Jacques Chirac)

Le musée du Quai Branly nous fait découvrir les "Black Indians" de Louisiane et leur culture singulière façonnée par plus de trois siècles de résistance, dans un contexte où les Amérindiens ont tissé des liens avec les esclaves amenés d'Afrique et où l'imaginaire, les croyances et les costumes des premiers ont été une source d'inspiration pour les seconds. L'exposition raconte l'histoire de ce métissage culturel, autour notamment du carnaval du Mardi gras, temps fort de la vie des Black Indians, et de ses fabuleux costumes. Du 4 octobre 2022 au 15 janvier 2023.

La Préhistoire et les arts au musée de l'Homme

Troisième cheval chinois - Lascaux (© N. Aujoulat - Centre national de la préhistoire - Ministère de la culture) Le musée de l'Homme montre que la créativité humaine est sans bornes depuis des millénaires en exposant 90 pièces préhistoriques originales, vénus paléolithiques, outils décorés, représentations sexuelles, animaux sculptés, en ivoire, en roche, en os, en bois de rennes ou de cerf. Et puis des centaines d'images numériques de peintures et de gravures du monde entier révélant un art pariétal d'une infinie variété de formes et d'expression, des grottes de Dorgogne aux falaises de Chine ou à la vallée de Foz Côa au Portugal. Du 16 novembre 2022 au 22 mai 2023.

"Parisiennes citoyennes !" : histoire des luttes des femmes de la capitale au musée Carnavalet