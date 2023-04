De François Mitterrand à Nicolas Sarkozy, les dessins de presse de Roland Hours exposés en Limousin

En Haute-Vienne, le Centre international de la caricature, du dessin de presse et d’humour présente les illustrations de Roland Hours qui ont fait la couverture de nombreux grands magazines français et étrangers.

Avec ses dessins humoristiques, Roland Hours a illustré l’actualité pendant près de 30 ans. A Saint-Just-le-Martel, l’exposition baptisée "Faces cachées de la une" propose aux visiteurs de redécouvrir ses plus étonnantes publications.

France 3 Limousin : E. Braud / J. Arnal / C. Reynard

1000 couvertures de magazines

Des portraits drôles mais sans caricatures, c’est la marque de fabrique de Roland Hours. "On me reprochait de les faire plus beaux que nature. D’ailleurs, j’ai toujours été étonné que ces personnages ne m’achètent jamais un original", raconte amusé le dessinateur de presse. Avec son style hyperréaliste, très inhabituel dans ce métier, il a signé près de 1000 couvertures pour notamment L’Evénement du jeudi, Marianne ou encore France Football. Pourtant rien ne prédestinait cet Ardéchois, né en 1947 à Joyeuse, à un tel parcours. Il est issu d’une famille modeste et ses parents, conscients de ses talents de dessinateur, lui offrent la possibilité de s’inscrire aux Beaux-Arts à Besançon. Il décroche un diplôme d’esthétique industrielle. Plutôt que de dessiner des voitures ou des frigos, il se lance dans l’illustration publicitaire à Nîmes, puis à Montpellier. En 1981, la gauche est au pouvoir. Francois Mitterrand l’inspire en chef indien. Il envoie son portrait à quatre titres nationaux. Les retours sont positifs. Il débute sa carrière de dessinateur de presse à L’Evénement du jeudi.

Roland Hours et son dessin de François Mitterrand en chef indien (France 3 Limousin)

Un talent qui s'exporte jusqu'au Liban

Pour croquer ses personnages, Roland Hours n’utilise pas de crayons ou de feutres mais un petit pistolet à peinture. Il est l’un des rares, dans sa profession, à travailler avec un aérographe. En visitant l’exposition, on découvre également que l’illustrateur avait un drôle de rituel avant de dessiner des personnalités. "Comme ces illustres personnages ne venaient pas à la maison, c’est moi qui prenais les poses à leur place dans mon jardin" explique-t-il. On peut ainsi voir des photographies de Roland Hours en coureur cycliste ou en roi fainéant. Ces clichés ont ensuite servi de modèles pour des dessins mettant en scène Jacques Chirac et François Mitterrand. L’exposition nous apprend aussi que le talent de Roland Hours s’est exporté jusque dans les pays du monde arabe. Ses dessins humoristiques dénués de caricatures séduisent. Roland Hours collaborera pendant près de 15 ans avec un quotidien libanais.

Exposition Faces cachées de la une, Centre international de la caricature, du dessin de presse et d’humour à Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne) ; jusqu’au 1er août 2023, du lundi au vendredi 9h-12h /14h-17h30 sauf jours fériés ; tarif : 5€ – réduit 3€ ; gratuit pour les personnes en situation de handicap, les groupes scolaires, les établissements médico-sociaux