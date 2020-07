L'Italie restitue à la France une œuvre attribuée à Banksy et volée au Bataclan

L'œuvre avait été peinte courant 2018 sur sur l'une des sorties de secours de la salle de spectacle. Des individus s'en étaient emparés en découpant la porte à la meuleuse lors d'une nuit de janvier 2019.

Elle représente une jeune fille à l'air triste. L'Italie restitue officiellement à la France mardi 14 juillet une œuvre attribuée à Banksy, hommage aux victimes des attentats du 13-Novembre. L'œuvre avait été peinte courant 2018 sur sur l'une des sorties de secours de la salle de spectacle, dans le passage par lequel de nombreux spectateurs s'étaient échappés pendant l'attaque terroriste.

Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2019, des malfaiteurs s'étaient emparés du tableau en découpant la porte à la meuleuse. La scène avait été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Six personnes ont été arrêtées fin juin en France dans les Alpes et dans des régions du Centre. Deux d'entre elles ont été inculpées de vol en bande organisée et les quatre autres de recel de vol en bande organisée. Le tableau a été retrouvée dans une ferme non loin de Rome.

La Porte de Banksy doit être exposée au palais Farnèse de Rome, qui abrite l'ambassade de France en Italie. La date et les conditions de son retour en France n'ont pas été divulguées. Selon l'agence italienne Agi, elle pourrait trouver un écrin au siège de l'Unesco à Paris, une information qui n'a pas été confirmée par l'organisme onusien.