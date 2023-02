"Avant l'orage" à la Bourse de commerce à Paris : la fragilité de la nature au cœur de la nouvelle exposition de la Collection Pinault

Le dérèglement climatique interpelle une quinzaine d'artistes. À travers des vidéos, photographies, sculptures ou installations, ils évoquent la fragilité de la nature.

"Avant l'orage", la nouvelle exposition de la Collection Pinault a pris place le 8 février 2023 à la Bourse de commerce de Paris. Le musée a été aménagé et transformé pour recevoir de nouvelles installations qui questionnent notre rapport à la nature. Sur fond de dérèglement climatique, les artistes invitent à découvrir des saisons et des écosystèmes inédits. À travers des vidéos, photographies, sculptures ou installations, ils évoquent la fragilité de la nature.

"On entend le bruit de l'eau qui ruisselle sur les pierres, c'est extraordinaire, c'est apaisant. Vous mettez ça chez vous, vous écouter ça pendant quelques minutes et vous êtes complètement déstressés", indique François Pinault en montrant l'une des installations de l'exposition. L'espace emblématique de la Rotonde a été investi par l'artiste danois, d'origine vietnamienne, Danh Vo. Il a installé des troncs et branches d’arbres foudroyés, victimes d'intempéries, soutenus par des étais de bois.

L'art pour prendre conscience

Dans cet espace mi-musée, mi-forêts, une invitation à prendre conscience des écosystèmes qui nous entourent, pour mieux cohabiter avec eux. "L'art peut certainement nous rendre plus conscients, certains des artistes de l'exposition recyclent des matériaux, des arbres qui ont été déracinés par des tempêtes. Un musée d'art c'est un lieu où l'on prend soin des œuvres d'art mais c'est aussi, aujourd'hui, un lieu plus engagé où l'on prend soin de la nature" , rappelle Emma Lavigne, commissaire de l'exposition.

Dans l'une des salles à l'étage, on retrouve l'œuvre de l'artiste vietnamienne Thu Van Tran, fascinée par le caoutchouc. Comme une trace de l'histoire entre son pays et la France coloniale qui l'introduisit en Indochine, elle a projeté le caoutchouc sur les murs blancs du musée. "Le mur est aspergé, une peau se créer. Et cette peau, cette moiteur, je l'enlève et parfois le mur vient avec, parfois non. On a comme ça un paysage de tâches, de contaminations, d'empreintes qui se créent", explique l'artiste.

Exposition "Avant l'orage" à la Bourse du Commerce. Du 8 février au 11 septembre 2023.