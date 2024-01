Au Musée d'Histoire de Gadagne à Lyon, les invisibles de la société retrouvent leurs places

Tout le monde n'est pas adepte des musées d'histoire, avec des frises chronologiques à rallonge et une succession de portraits. Pour attirer de nouveau ce public lassé des musées traditionnels, le musée d'histoire de Gadagne a décidé de se réinventer. Fini le récit linéaire de l'histoire de la ville par chronologie, place à un parcours thématique innovant. Sa dernière exposition, Lyonnais, Lyonnaises, dévoile une nouvelle ère de sa collection permanente. Cet agencement a suscité des critiques, mais l'équipe du musée n'en démord pas ; l'ambition est de rendre l'histoire accessible à tous.

Les responsables du musée ont opté pour approche plus ludique pour raconter l'histoire : les luttes ouvrières, le féminisme, le commerce de la soie, tout est repensé avec des témoignages, invitant le public à toucher, voir et écouter.

Profitez des vacances pour découvrir le NOUVEAU musée d’histoire de Lyon ! Une scénographie complètement repensée, 4 expositions à partager.

👉 https://t.co/7alzUvWbtb pic.twitter.com/FboALNvMcw — Gadagne / MAM / MHL (@GadagneLyon) December 22, 2023

Un musée pour tous

Le musée est niché dans le Vieux Lyon. Chaque année depuis 2019, il propose une nouvelle thématique, offrant une expérience immersive sur 1100 mètres carrés répartie en dix-huit salles.

Dès le début, le visiteur est pris par la main et suit le récit proposé. À peine arrivé, on rencontre six personnages fictifs représentant toute la diversité des citoyens lyonnais. Ils incarnent des périodes de l’histoire et permettre plus de proximité avec ces époques que l’on n’a pas connues. Des portraits traditionnels représentés avec des objets modernes décalés guident le visiteur tout au long du parcours. La première exposition, par exemple, propose de chausser la traditionnelle Stan Smith.

Après avoir exploré l’ADN de la ville au premier étage, on passe au second, sur le thème de l’écologie. Un sujet essentiel dans cette ville, qui a pour spécificité la présence d’une confluence de deux cours d’eau. Un conte et des jeux illustrés de vues de Lyon sont proposés pour sensibiliser le jeune public à l'environnement.

Le troisième enjeu concerne l'industrie à Lyon, encore très présente. Cette troisième partie vise à questionner les jeunes sur les conditions de travail à travers les époques. Elle permet aussi d'ouvrir le champ sur de nouveaux débouchés parfois méconnus. L’exposition met également en lumière la production de la soie qui a façonné l'industrie de luxe dans la ville.

Unique en Europe, cette machine etait utilisée pour fabriquer de la soie par l'entreprise Jacquard. (Philippe Somnolet)

Le quatrième et dernier thème de cette exposition visible depuis la mi-décembre, concerne les engagements dans la cité. Alors que l'on déplore le désintérêt des jeunes pour la vie citoyenne, un travail de terrain a été réalisé pour démontrer le contraire. "Habiter en ville, ce n'est pas seulement faire partie d'une zone géographique, c'est aussi avoir des droits, ne pas se sentir citoyen de seconde zone" explique Claire Déglise, chargée d'exposition. Ainsi le parcours du musée Gadagne cherche à redonner la place à tous les habitants de Lyon, de la classe bourgeoise à la classe populaire, des populations immigrées qui ont construit la ville aux dirigeants d'aujourd'hui. Rendre visible chaque acteur de la cité, voici le défi historique de l'exposition.

« Lyon, a une réputation de ville bourgeoise, toujours représentée dans les musées avec des portraits de grandes élites, mais pour une fois on y implique des visages de classes populaires. Il y a un côté très actuel." Karine une visiteuse

La nouvelle exposition "Lyonnais, Lyonnaises", redonne une place à chaque citoyen, afin qu'aucun d'entre eux ne se sentent de seconde zone. (Inas H.A)

D'autres thèmes sont abordés tels que le droit d’accès à l’enseignement, la tradition protestante, les combats féministes ainsi que celui contre le racisme. Impossible de repartir sans ne rien apprendre ! Par exemple, saviez-vous que le conseil des prud'hommes est né à Lyon ?

Chaque année 80 000 personnes visitent l'établissement, et ce n'est pas fini, puisque le musée Gadagne prépare en ce moment de futurs étages pour compléter l'exposition. La première arrive à l'automne 2024 et sera dédiée à l'architecture des bâtiments et du quartier du Vieux Lyon. Pour terminer, en 2025, le grenier (habituellement fermé au public) ouvrira ses portes pour dévoiler une collection lapidaire du Moyen Âge. Loin d'être un simple conservatoire, le Musée Gadagne s'impose comme un lieu inclusif où l'histoire est à portée de main.

"Lyonnais, Lyonnaises" au Musée Gadagne de Lyon

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h

Tarifs : 8 et 6 €. Billet unique permettant d'accéder au musée d'histoire de Lyon, au musée des arts de la marionnette et aux expositions temporaires.