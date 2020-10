VIDEO. Le premier écomusée sous-marin de France bientôt inauguré au large de Cannes

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Chacune des six scultpures dévoilées vendredi au port Canto à Cannes mesure deux mètres de haut pour un poids avoisinant les neuf tonnes. Taillées dans un matériau au pH neutre et donc non agressif pour les fonds marins, ces visages s'inspirent des traits de Cannois tirés au sort qui ont servi de modèle à Jason deCaires Taylor.

Grand défenseur des mers et des océans, l'artiste britannique a déjà créé des écomusée sous-marins partout dans le monde, mais jamais en France ni en Méditerranée. Fin novembre, les six têtes monumentales seront immergées à cinq mètres de fond au large de Cannes entre les deux îles de Lérins. Le but étant de permettre à la faune et à la flore locale de s'y implanter. Des récifs artistiques qui feront également la joie des plongeurs dans cette zone de baignade protégée.