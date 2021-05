Le plasticien Gilles Barbier inaugure la réouverture du musée Soulages avec ses "Machines de production"

Un plasticien déroutant et volontairement provocateur. Après plus de six mois de fermeture, le musée Soulages de Rodez a choisi d'exposer Gilles Barbier et réveiller ainsi la curiosité des visiteurs.

Pour accueillir le visiteur, un Orgue à pets (1996), instrument de musique improbable qui fonctionne avec les flatulences d'un pétomane, trône dès l’accueil du musée Soulages. Le ton de l'exposition est donné. Elle présente quatre installations majeures de l'artiste contemporain Gilles Barbier : la Boîte noire (2015), la Méga-maquette et le Terrier (2005). Un ensemble de grandes gouaches inédites intitulées Les soupes les accompagne.

Des œuvres mordantes et teintées d'humour

Des œuvres mordantes et teintées d'humour choisies délibérément par le directeur du musée Soulages pour "frapper les esprits". Une programmation "étourdissante" pour des visiteurs encore un peu groggys par ces nouvelles semaines de confinement. "On veut présenter ce qu'il y a de mieux, s'enthousiasme Benoît Decron. C'est vrai que l'exposition de Gilles Barbier est certainement un peu plus ébouriffante que d'autres expositions qui seraient plus plan plan plus apaisées."

L'art dans son coin, ça ne sert à rien Gilles Barbier

Enthousiaste, Gilles Barbier l'est aussi. Reprendre contact avec le public est pour lui "un véritable bonheur. Je peux toujours ruminer dans ma case les petites idées que j'ai, explique-t-il. Mais les partager c'est une chose importante parce que si je ne les partage pas, il se passe pas grand chose."

Pour sa réouverture, le musée Soulages ajoute aussi de nouvelles œuvres à sa collection permanente, et continue d'exposer Les Chats de Philippe Geluck. En bref, tout y est pour que le site retrouve sa raison d'être : offrir un moment de plaisir et de découverte à ses visiteurs.