Julian Lennon vend des souvenirs des Beatles sous forme de NFT tout en gardant les originaux : l'éclairage d'un expert

On n'arrête plus les NFT. Ces jetons non fongibles, c'est à dire des certificats d'authenticité et de propriété d'objets virtuels, font fureur et investissent chaque jour de nouveaux domaines, chamboulant la notion de propriété classique. Julian Lennon a ainsi annoncé lundi 24 janvier la mise aux enchères sous forme de NFT d'une série d’objets de sa collection personnelle relative à son père et aux Beatles, via la maison d’enchères californienne Julien’s Auction, le 7 février. Une vente particulière puisque Julian Lennon, par la grâce des NFT, n'aura pas besoin de se séparer physiquement de ses précieux souvenirs.



La vente comprend la cape noire que John Lennon portait en 1965 dans le film Help! (NFT estimé entre 10 000 et 20 000 dollars) et le manteau afghan qu’il arborait sur le tournage du film Magical Mystery Tour en 1967 (NFT estimé entre 8 000 et 10 000 dollars), ainsi que trois guitares Gibson offertes par John Lennon à son fils (estimées chacune entre 6 000 et 8 000 dollars).

Le visuel de la vente de souvenirs des Beatles sous forme de NFT de Julian Lennon chez Julien's Auction, qui se termine le 7 février 2022. (JULIEN'S AUCTION)

Lot majeur de cette vente : les notes manuscrites de Paul McCartney pour la chanson Hey Jude, succès des Beatles sorti en 1968, qui s’appelait à l’origine Hey Jules, McCartney l’ayant écrite pour réconforter Julian Lennon, âgé de 5 ans lors du divorce entre ses parents Cynthia et John. Le NFT de ce document manuscrit est estimé entre 50 000 et 70 000 dollars. La version NFT de ces notes de Hey Jude se présente comme une animation où les mots s'inscrivent progressivement sur la page. En guise de bonus, Julian Lennon accompagne d’ailleurs chacun des lots d’un enregistrement audio dans lequel il partage ses souvenirs liés à l’objet en question.



Nous avons demandé au spécialiste des NFT Jean Minguet, directeur du département d’économétrie d’Artprice (site leader de l'information sur le marché de l'art), de nous éclairer sur ce marché en pleine expansion et sur cette vente en particulier.



Le marché des NFT évolue très vite. Il semblait jusqu'ici dévolu aux seules œuvres numériques. Ce n'est plus le cas ?

Jean Minguet : Au départ, les NFT ont été une solution pour mettre en vente ce qu’on appelle "l’art tech" c’est à dire des œuvres qui circulaient sur internet et qui échappaient à tout marché. Lorsqu’un créateur voulait partager ses œuvres avec quelqu’un, il en perdait la possession. Les NFT ont permis de créer un certificat qui permette à l’œuvre de circuler mais à quelqu’un d’en avoir la possession. C’est un autre schéma mental que le marché traditionnel, dans le sens où vous êtes propriétaire de quelque chose que vous ne possédez pas physiquement. Mais vous possédez un certificat avec des possibilités futures, notamment dans le metavers. Outre l'art, ce nouveau marché concerne déjà des domaines comme la musique, le cinéma, le sport, les jeux vidéos et la mode.



Est-ce que cette vente a quelque chose de nouveau, existe-t-il des précédents ?

La technologie NFT existe depuis 2017 et celle qui est utilisée aujourd’hui depuis 2018, c’est donc tout récent. En 2021, lors d’une vente aux enchères chez Christie’s, une œuvre numérique de l’artiste Beeple s’est envolée à 69 millions de dollars, ce qui a fait beaucoup de bruit. Cela a ouvert pas mal de portes dont celles des musées, comme celui du Musée des Offices de Florence qui a mis en vente sous forme de NFT plusieurs œuvres dont un Michel Ange. La vente Julian Lennon est une première du genre, mais en NFT il y a souvent des premières fois, d’autant que le but est encore de surprendre et d’innover. Des musiciens ont déjà vendu des NFT, Justin Bieber notamment. En France, Booba a vendu son dernier album sous cette forme.



Mais quel est l’intérêt d’acheter une guitare plusieurs milliers d’euros si on ne peut pas la prendre en mains et en jouer ?

Si vous aviez cette guitare de John Lennon, est-ce que vous en joueriez ? C’est un objet à exposer, pour dire qu’on l’a, pour le regarder. Cette guitare ne sera probablement jamais à vendre, elle va rester dans la famille Lennon et sera finalement donnée à un musée. Le NFT permet à pas mal de gens de mettre en vente des choses qui sont inaccessibles et pour l’acquéreur c’est une façon d’approcher un peu l’acquisition de cette chose. Cela n’a pas de sens à proprement dit aujourd’hui. Mais il y a des perspectives dans le futur.