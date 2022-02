Jeux vidéos, mode, art... mais pourquoi les NFT sont-ils partout ?

Une musique dématérialisée, un tableau digital, un accessoire dans un jeu vidéo ou une robe de créateur. Tout peut devenir un NFT. Ces "non-fungible token" ou "jetons non fongibles" sont tout d'abord des certificats de propriété vous assurant d'être le propriétaire unique d'un bien numérique. Les oeuvres NFT n’existent pas physiquement mais uniquement sous la forme d’un code virtuel.

Impossible de les conserver dans le coffre d’une banque. Avec les NFT, le coffre c’est la blockchain, cette technologie se revendiquant comme ultra-sécurisée et servant autant à tracer qu'à répertorier des actifs comme les cryptomonnaies. Au mieux, les NFT peuvent être présentés et exposés dans une galerie d’art en ligne. Regardez la vidéo ci-dessus.

L'un des NFT les plus populaires est "Bored Ape", une série de dessins qui ne représentent rien d’autre qu’un primate mais qui affole les compteurs. La star du PSG Neymar en a acquis deux pour la modique somme d'un million de dollars. Dans un budget moindre, le premier SMS de l’histoire a été cédé à 100.000 euros. Un témoin de l'histoire qui aurait pu reposer dans un musée mais devenu un NFT vendu aux enchères.

"Bored Ape" (DR)

"Sorare", les vignettes Panini nouvelle génération qui ont la cote

Dans l'univers du jeu vidéo, des studios aussi imposants que Square Enix, EA Sports ou le français Ubisoft tentent eux-aussi de tirer profit des NFT. Notamment avec le concept de "play to earn", littéralement "jouer pour gagner de l’argent". C’est le cas du jeu de simulation "Sorare" qui a fait le succès de la startup tricolore du même nom. Le but est de composer son équipe de foot et de la faire gagner sur des terrains virtuels. Pour cela, il faut au préalable acheter des cartes à l’effigie de joueurs biens réels. Leur cotation suit les vraies performances de ces pro en championnat. Une carte de Cristiano Ronaldo s'est déjà revendue plusieurs centaines de milliers d'euros.

Le jeu "Sorare" (DR)

Et si vous préférez les chiens aux stars du ballon rond, le jeu "Dogami" est tout trouvé. Ce "Tamagotchi" version 2022 doit sortir au printemps. Les 8.000 premiers compagnons NFT seront mis à l'adoption et en vente dès le 22 février. Mieux vous les éduquerez et plus vous serez récompensé en "Doga", la cryptomonnaie créée pour le jeu. Ici, son cours évolue avec la quantité de joueurs actifs.

Quel atout pour le jeu en lui-même ?

Reste à savoir comment les gamers accueilleront ce type de jeu. "On constate de la défiance de la part des joueurs qui voient dans les NFT une raison de plus pour ces entreprises de gagner de l'argent, observe Brice N'Guessan, éditeur de Jeux Vidéo Magazine. Certaines ont déjà dû faire machine arrière."

"Deuxièmement, si demain, on met des outils de personnalisation en édition limitée - ce qui est aussi le principe des NFT - tout le monde n'y aura pas accès,il faudra aller sur un second marché et l'aspect spéculatif n'est pas forcément clair." Attention d'ailleurs car les NFT et les cryptomonnaies suivent les logiques de la Bourse. Ils peuvent rapporter gros comme perdre soudainement toute leur valeur.

En revanche, "les NFT pourraient permettre de dire 'ce jeu vous appartient' et vous pourriez le revendre ce qui n'est pas le cas actuellement avec un jeu dématérialisé. Le problème à ce stade, c'est qu'aucun éditeur ne parle de cette possibilité intéressante pour les propriétaires de jeux non physiques", constate Brice N'Guessan.

