Contre la guerre en Ukraine, la Biennale de Venise refuse la présence de responsables russes

La Biennale de Venise vient de rejoindre un nombre grandissant d'institutions culturelles ayant mis au ban les personnalités considérées proches de Moscou après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, lancée le 24 février. Les organisateurs ont annoncé dans un communiqué, publié ce mercredi 2 mars, renoncer à la participation de responsables russes à diverses manifestions,.

"La Biennale refuse (...) toute forme de collaboration avec ceux qui ont mis en œuvre ou soutenu un acte d'agression d'une gravité inouïe et n'acceptera donc pas la présence à ses propres manifestations de délégations officielles, d'institutions ou personnalités liées d'une quelconque manière au gouvernement russe", indique un communiqué de la Biennale.

