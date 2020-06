Christo : malgré la disparition de l'artiste, l'empaquetage de l'Arc de Triomphe reste programmé pour 2021

Le projet "se poursuit conformément aux voeux de l'artiste", a assuré à l'AFP le Centre des monuments nationaux (CMN) qui gère ce monument, l'un des plus visités de Paris. En raison de la pandémie du coronavirus, l'empaquetage avait été reporté à la période du 18 septembre au 3 octobre 2021, soit un an exactement après les dates initialement prévues.

Le président du CMN Philippe Belaval a tweeté après la mort du plasticien d'origine bulgare : "Nous aurons bien sûr à coeur de réaliser ce projet pour rendre à cet artiste un peu de l'amour immense qu'il a voué à Paris". Le Centre Pompidou, qui a été en lien étroit avec l'artiste d'origine bulgare et son entourage depuis les prémisses de ce projet, confirme aussi qu'il "devrait bien se faire à l'automne 2021", tout comme le compte Twitter officiel du couple d'artistes, toujours actif.

Christo passed away today, on May 31, 2020, at his home in New York City. Christo and Jeanne-Claude have always made clear that their artworks in progress be continued after their deaths. L'Arc de Triomphe, Wrapped (Project for Paris) is still on track for Sept. 18–Oct. 3, 2021. pic.twitter.com/xHPURw60w2