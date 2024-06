Ben, artiste de l'écriture populaire et provocateur, est mort

"J'écris donc je suis", "question sans réponse !" "réinventer le monde"... Ces courts textes tracés avec des lettres rondes sont connus bien au-delà du pays qui les a vus naître. Exposés au Moma de New York comme au Centre Pompidou à Paris, répliqués sur des stylos, des t-shirts et des trousses, ils ont fait de Ben un artiste incontournable et populaire. L'auteur de ces écritures, et de bien d'autres choses, est mort mercredi 5 juin, a confirmé le parquet de Nice à France Bleu Azur. Ce décès survient quelques jours après celui de sa femme.

"Les premiers éléments font état d'une plaie par arme à feu", précise la cheffe de cabinet du procureur de la République de Nice, Claire Ribero. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort.

Nice, l'enfance de l'art

D'origine suisse, Benjamin Vautier dit Ben est né à Naples en 1935, a vécu enfant à Izmir en Turquie et Alexandrie en Egypte avant d'arriver à 14 ans à Nice où il s’était depuis installé. Autodidacte, le jeune homme fait son apprentissage dans une librairie, en regardant des livres d'art, puis en croisant la route de grandes figues de la scène artistique contemporaine.

Au milieu des années 1950, la scène artistique niçoise est très vivante. Ben rencontre Yves Klein, Arman, Martial Raysse, avec qui il fonde alors l’école de Nice, une école constituée de façon géographique et pas stylistique.

"Le magasin de Ben" à Nice en 1958. (FRANCE 3 / Capture d'écran)

Le jeune artiste fait ses débuts en imitant ce qui se fait à l'époque mais cherche très vite à développer quelque chose de caractéristique, des œuvres qui lui soient propres. Il commence par dessiner et peindre des "bananes", formes phalliques simplifiées, et réalise, sous les encouragements d'Yves Klein, ses premières écritures.

À l’époque, Ben possède un "magasin", une boutique devenue mythique où il vendait des disques d'occasion pour gagner sa vie. Ce lieu est un rendez-vous artistique important où il s'expose et montre aussi d'autres artistes. Ses premières inscriptions sont présentées sur la façade.

Art, provocation et ironie

Une des grandes idées de Ben, dans la lignée des ready-made de Marcel Duchamp, est que "tout est art", une toile retournée, un cadre d'où l'œuvre a disparu. Il crée des sculptures avec ce qui traîne dans son atelier, pinceaux, rouleaux, objets divers.

Ben s'oppose à l'élitisme de l'art, veut que l'art se mêle à la vie. L'artiste a d'ailleurs fait de sa maison une œuvre d'art à part entière. Située sur les hauteurs de Nice, la bâtisse dans laquelle il a vécu jusqu'à la fin de sa vie est recouverte de ses créations.

La maison niçoise de l'artiste Ben en août 2020. (ARIE BOTBOL / HANS LUCAS)

À une époque, tous les soirs, Ben hurle pendant deux minutes dans son magasin, à 18h33. Car la performance est un aspect important de son travail : il fait sortir très tôt l'art dans la rue, pour aller à la rencontre du public. Dans les années 1970, Ben se promène sur la promenade des Anglais, arborant autour du cou un panneau où on peut lire : "Regardez-moi, cela suffit" : il se présentait alors lui-même comme une œuvre d'art.

Si son travail a parfois une dimension égocentrique, Ben est aussi un artiste du doute, réfléchissant à son œuvre et à soi. Au cours de sa longue carrière, il cherche en permanence des nouveautés, ne recule jamais devant la provocation et l’ironie. "L’art est inutile, rentrez chez vous" a-t-il, toujours sur fond noir, en 1971.