Art : Maurice Lévy rachète un concurrent de sa plateforme de vente en ligne

Maurice Lévy, président d'honneur du géant de la publicité Publicis, qu'il a dirigé pendant 30 ans, et qui a lancé une plateforme de vente en ligne d'art contemporain en 2023, va acquérir Artmajeur, un de ses concurrents, a-t-il annoncé dans La Tribune Dimanche (article payant).

Dix-huit mois après avoir lancé YourArt, plateforme numérique dédiée à l'art aux ambitions mondiales qu'il avait présentée comme le "YouTube de l'art", Maurice Lévy a annoncé "l'acquisition de l'un de ses concurrents, Artmajeur, fondé en 2000 par Samuel Charmetant et Yann Sarazin", écrit l'hebdomadaire.

"Le rachat de la majorité du capital va donner naissance à une nouvelle entité, Artmajeur by YourArt, qui compte 3,6 millions d'oeuvres, 130 000 artistes, près de 700 galeries et opère déjà dans plus de 40 pays, en Europe, aux États-Unis, en Chine ou encore au Brésil", détaille-t-il.

Intelligence artificielle

Selon l'hebdomadaire, Maurice Lévy, 82 ans, passionné de nouvelles technologies, mise sur l'intelligence artificielle (IA) pour permettre "d'offrir entre autres la possibilité de concevoir des musées imaginaires et des galeries virtuelles, tout en donnant accès au contexte des oeuvres".

"Avec plus d'un million de visiteurs par mois, Artmajeur by YourArt, dont la fusion se concrétisera progressivement d'ici à septembre 2025, réalise déjà une quarantaine de ventes quotidiennes et compte 2.600 artistes supplémentaires chaque mois", précise le journal.

Maurice Lévy, qui avait lancé YourArt avec son fils Stéphane, vice-président de cette plateforme, par une levée de fonds de neuf millions d'euros, mise sur "une croissance régulière" et ambitionne d'imposer la nouvelle entité "parmi les premiers acteurs planétaires, au milieu d'une soixantaine de concurrents", ajoute la Tribune Dimanche.

Collectionneur de Soulages et de Dubuffet, le PDG du groupe de services internet Solocal (ex-PagesJaunes) est aussi un ancien président du Palais de Tokyo, centre d'art dédié à la création contemporaine à Paris, et a fondé en 2020 un incubateur de start-up, "L'Escalator".