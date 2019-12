Art contemporain : une banane vendue 120 000 dollars

Un Français a acheté 120 000 dollars une banane scotchée sur un mur par l'artiste Maurizio Cattelan, un plasticien italien très coté. Exposé à Miami (États-Unis), le précieux fruit a été dévoré par un autre artiste, David Datuna. Selon lui, il s'agissait d'une performance. "Nous lui avons demandé de quitter le stand et de quitter l'exposition. Nous avons ses coordonnées", explique Peggy Leboeuf, directrice de la galerie Perrotin.

Des toilettes en or massif volées



Et d'ajouter qu'elle ne pense pas que la galerie poursuivra le croqueur de banane en justice. Inutile, en effet, car il suffit de remplacer la banane dans la mesure où ce qui fait l'œuvre, c'est l'idée. Et Maurizio Cattelan n'en manque pas. Connu pour ses provocations, il a une imagination débordante et ses œuvres sont très recherchées. En septembre dernier, ses toilettes en or massif ont même été volées, lors d'une exposition en Angleterre.

