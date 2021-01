Après une tournée européenne, le "monolithe mystérieux" surgit au Canada

Un mystérieux obélisque en métal, similaire à ceux apparus dans le désert de l'Utah et plusieurs pays européens, a été découvert jeudi 31 décembre sur une berge de la ville de Toronto.

Rectangulaire, mesurant près de quatre mètres de hauteur, l'étrange structure a déjà surgi puis disparu ailleurs au Canada, notamment dans les villes de Vancouver (ouest) et Winnipeg (sud) début décembre.

Mysterious monolith appears seemingly overnight along Toronto’s shoreline

A mysterious monolith similar to others that have popped up and disappeared in various countries around the world has been spotted along Toronto’s shoreline on New Year’s Eve. Cool! https://t.co/DMbydzY8cG