À Bâle, la foire internationale de l'art contemporain expose désormais des œuvres numériques

Dans le monde feutré de l'art, c'est une révolution. Art Basel, la plus prestigieuse foire internationale d’art contemporain, compte cette année plusieurs galeries qui présentent des oeuvres d'art numérique. Pour cette édition 2021, qui rassemble 270 galeristes et se tient jusqu'au 26 septembre, plusieurs exposants ont en effet fait le choix de l'avant-garde. Au milieu des sculptures monumentales de l'exposition Unlimited, le visiteur peut en effet apercevoir... des écrans.

"On montre Jodi. Ce sont deux artistes néerlandais. Ils ont été pionniers dans l'art sur internet dans les années 1990. Déjà en 1995, ils ont conçu un site internet qui a été une oeuvre d'art", explique Anne de Jong, de la galerie Upstream. Sur les écrans, s'affichent des lignes de codes vert et noir, des formes géométriques en noir et blanc.

"On peut prouver que l'oeuvre est vraiment celle que vous achetez"

Mais la vraie révolution de cet Art Basel cru 2021, c'est la présence pour la première fois de NFT. Nagle Draxler, responsable de la galerie éponyme, explique de quoi il s'agit. "Une NFT est une oeuvre d'art qui a un certificat localisé dans une base de données vérifiée qu'on appelle blockchain. NFT veut dire "Jeton non-fongible", c'est-à-dire non interchangeable. C'est un nouveau support qu'on ne peut pas falsifier". Elle présente l'une de ses NFT : une vidéo d'animation défile à l'image. Au bout de quelques secondes, un homme grimpe sur un bâtiment et fait exploser le paysage en activant une bombe.

Un genre d'art contemporain qui doit encore rencontrer son public. Mais les curieux qui se pressent dans la galerie Draxler font part de leur intérêt. "Avec les NFT, on peut prouver que l'oeuvre est vraiment celle que vous achetez", approuve un collectionneur.

La foire internationale d'art contemporain Art Basel est ouverte au grand public du 24 au 26 septembre à Bâle en Suisse.