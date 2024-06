Un duo franco-japonais et une architecte mexicaine nommés pour imaginer le Centre Pompidou de 2030

Le Centre Pompidou a dévoilé jeudi 20 juin les noms des lauréats du projet architectural de l'établissement culturel, qui doit fermer pour travaux en septembre 2025. Nicolas Moreau et Hiroko Kusunoki seront les architectes principaux de ce projet, aux côtés de la Mexicaine Frida Escobedo.

L'agence Moreau Kusunoki a notamment réalisé le pavillon central du campus de Sciences-Po Paris, livré en 2021. De son côté, Frida Escobedo a été choisie en 2022 pour rénover l'aile d'art moderne du Met, le grand musée d'art new-yorkais.

Un nouveau projet qui respecte l'ADN du bâtiment existant

Inauguré il y a près d'un demi-siècle, le Centre Pompidou doit fermer au public en septembre 2025 jusqu'en 2030, pour d'importants travaux de désamiantage et de rénovation. Ce volet dit technique est chiffré à 262 millions d'euros, financés par l'Etat. C'est sur le réaménagement des espaces que les architectes travailleront. Il est estimé à 186 millions, financés par le Centre Pompidou. "Ce qu'on a souhaité faire, c'est développer un projet qui soit à la fois respectueux du bâtiment" et ayant à coeur "un souci d'innovation", a déclaré jeudi son président, Laurent Le Bon, lors d'une conférence de presse. "On veut projeter le bâtiment dans le futur sans rajouter une couche qui serait anachronique", a complété Nicolas Moreau, un des architectes lauréats.

Projet de rénovation du Centre Pompidou, à Paris, par l’agence Moreau Kusunoki. (MOREAU KUSUNOKI EN ASSOCIATION AVEC FRIDA ESCOBEDO STUDIO)

Au total, 60 millions d'euros "ont été trouvés, (...) dont 19 millions correspondant aux travaux de la Bpi", la Bibliothèque publique d'information, précise le Centre. "Des pistes en matière de mécénat et de projets internationaux sont actuellement à l'étude" pour réunir l'intégralité du budget, détaille-t-il encore.

Dans le cadre de cette rénovation, les lauréats transformeront "une partie des espaces" de l'établissement, tout en respectant "l'ADN" du Centre et "l'architecture actuelle du bâtiment" imaginé par l'Italien Renzo Piano et le Britannique Richard Rogers, souligne un communiqué de presse.

Grands espaces de convivialité

À l'intérieur, l'espace entre le grand pôle d'accueil et le premier sous-sol sera ouvert, "créant ainsi un nouveau volume sur trois niveaux". L'objectif à terme est de simplifier l'organisation spatiale, "afin de dégager des principes d'aménagements clairs et lisibles", explique l'institution. Les différents espaces d'exposition seront "repensés" et un pôle "Nouvelle Génération", "dédié aux fonctions de détente, de pratique artistique et de jeu", sera installé.

Espace de convivialité dans le projet de rénovation du Centre Pompidou, à Paris, par l’agence Moreau Kusunoki. (MOREAU KUSUNOKI EN ASSOCIATION AVEC FRIDA ESCOBEDO STUDIO)

Des espaces de présentation ou d'exposition seront par ailleurs intégrés à la Bpi, elle aussi rénovée. Le niveau 7 du Centre sera rendu accessible au public, avec l'installation d'une terrasse panoramique. La Piazza, à savoir le grand parvis devant le Centre, sera aussi réaménagée avec notamment l'installation de gradins près de l'Atelier Brancusi, "afin d'inviter les passants à s'installer".