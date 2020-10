"Toulouse, Art nouveau" : un livre pour découvrir un patrimoine méconnu de la ville rose

L'Art nouveau symbolise le style 1900. Et la ville de Toulouse recèle quelques beaux témoignages de ce style architectural. Geneviève Furnémont, guide-conférencière, nous les fait découvrir dans un beau livre "Toulouse, Art nouveau".

Des fenêtres d'appartements aux vitraux fleuris aux façades d'immeubles aux courbes reconnaissables à la verrière du Grand Hôtel : à Toulouse, l'Art nouveau est bien présent. Dans son livre Toulouse, Art nouveau (éditions Terrefort), Geneviève Furnémont, guide-conférencière, nous invite à découvrir ces trésors d'architecture aux quatre coins de la ville.

79 édifices remarquables

L'Art nouveau, mouvement artistique de la fin du XIXe et début du XXe siècle, est plus souvent lié à des villes comme Barcelone, Bruxelles, Paris ou encore Vienne. Mais la ville rose possède également de beaux témoignages de ce mouvement, surnommé style "nouille" par ses détracteurs.

Dans son ouvrage, Geneviève Furnemont recense 79 édifices remarquables. Certains vitraux se trouvent dans des appartements privés. D'autres, plus faciles à découvrir, s'offrent aux passants dans la rue. Comme ces façades reconnaissables à leur style arrondi. L'ancien Grand Hôtel et l'Hôtel du conseil économique et social comptent parmi les exemples les plus remarquables de l'Art nouveau à Toulouse.

L'Art nouveau, un mouvement éphémère

Si les témoignages de cette période artistique sont nombreux, à Toulouse comme ailleurs en Europe, ce mouvement fut pourtant très bref, à peine une trentaine d'années, situées entre 1890 et la Première Guerre mondiale. Né en réaction à l’industrialisation à outrance et la reproduction des styles anciens, comme ceux de la Renaissance et de l'Antiquité, ce mouvement eut un retentissement international. Il est caractérisé notamment par la prédominance des thèmes de la nature, des animaux et celui de la femme.

En architecture et en design, l'Art nouveau est reconnaissable par ses lignes courbes, comme par exemple les bouches de métro parisiennes. Elles furent imaginées en 1900 par Hector Guimard, le plus célèbre représentant en France de ce mouvement artistique, qui fut détrôné dans les années 1910 par l'Art déco.

"Toulouse Art nouveau - période 1890-1920", de Geneviève Furnémont (éditions Terrefort) - paru le 15/10/2019 - 120 pages - 29,90 euros