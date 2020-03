Stromae, JR, Buren, Pistoletto : découvrez les projets artistiques et architecturaux des gares du futur Grand Paris Express

La Société du Grand Paris dédie 35 millions d'euros aux volets culturel et artistique du projet d'extension du métro francilien.

Les futures stations de métro du Grand Paris Express se dévoilent. Les images d'une trentaine de gares ont été révélées avec les noms des architectes et artistes associés aux projets : JR et Benedetta Tagliabue à Clichy-Montfermeil, Daniel Buren et Jean-Marie Duthilleul à Sevran-Livry, Jeppe Hein et Elizabeth de Portzamparc à Le Bourget, Kengo Kuma avec Stromae et Luc Junior Tam à Saint-Denis-Pleyel…

Le Grand Paris Express prévoit une large extension du métro francilien, avec la création de quatre nouvelles lignes et le prolongement de la 14. Un chantier qui entraînera la construction de 200 km de métro et 68 nouvelles gares. Ces dernières sont imaginées en "tandem" : chaque projet associe un architecte et un artiste, qui travaillent en duo, dans un "dialogue", explique Pierre-Emmanuel Becherand, directeur du fonds de dotation du Grand Paris Express.

Un parcours artistique

Des grands noms de l'architecture et de la scène artistique internationale (Michelangelo Pistoletto, Daniel Buren, Pablo Valbuena) côtoient des jeunes créateurs (Noémie Goudal, Lyes Hammadouche, Studio Nonotak). Mais pas seulement, plaide José-Manuel Gonçalvès, directeur artistique et culturel du Grand Paris Express. "Le but n'est pas de faire une playlist d'artistes bankables", avance-t-il, "mais qu'artistes et architectes composent un nouvel objet ensemble en apprenant du métier de chacun". Prix de l'opération : 35 millions d'euros fournis par la Société du Grand Paris, qui pilote les projets. Elle espère doubler l'enveloppe grâce à des financements privés.

Stromae et Luc Junior Tam & Kengo Kuma, ligne 16 sud du Grand Paris Express (Société du Grand Paris – Stromae et Luc Junior Tam)

Pour la gare de Châtillon-Montrouge, un trompe-l'œil céleste, inspiré des peintures de la Renaissance, a été imaginé par l'artiste Laurent Grasso pour décorer le plafond métallique de l'architecte David Trottin. La station Le Bourget RER, pensée par l'architecte Elizabeth de Portzamparc, accueillera les ballons-miroirs de l'artiste danois Jeppe Hein. Certains projets sont encore à l'étude, mais des images préparatoires ont été présentées : à Saint-Denis-Pleyel, l'architecte Kengo Kuma s'est associé à l'artiste touche-à-tout Stromae et au directeur artistique Luc Junior Tam. Leurs premiers travaux imaginent un gigantesque arbre surplombant la gare.

D'une station à une autre, on sera à 2 minutes 30 de trajet. C'est le temps qu'on prend pour traverser une grande salle du LouvreJosé-Manuel Gonçalvès

Au milieu de ces projets uniques, les designers Patrick Jouin et Ruedi Baur sont garants de la cohérence : ils ont dessiné "jusqu'au dernier boulon" le mobilier (accueil, bancs, sécurité) et la signalétique qui équiperont toutes les futures gares. Ces installations, notamment l'affichage, sont essentielles pour que les voyageurs "s'approprient l'architecture des stations de métro", explique Patrick Jouin. "On travaille pour que le parcours soit fluide, évident, agréable", développe-t-il. Certains dispositifs doivent être démontables pour intégrer les technologies futures. "Quand le métro parisien a été créé, on ne pensait pas qu"il y aurait un jour des écrans dans les gares, compare Patrick Jouin, il faut donc penser aux prochaines générations qui viendront concevoir sur ce qu'on a fait".

Voici une sélection des projets dévoilés :

Gare de Saint-Maur-Créteil : Susanna Fritscher (artiste) & Cyril Trétout (architecte)

Tandem Susanna Fritscher & Cyril Trétout, gare de Saint-Maur – Créteil, ligne 15 sud du Grand Paris Express (ANMA - Camille Gharbi)

Gare de Châtillon-Montrouge : Laurent Grasso (artiste) & David Trottin (architecte)

Ciel, Tandem Laurent Grasso & David Trottin, gare de Châtillon-Montrouge, ligne 15 sud du Grand Paris Express (Société du Grand Paris - Laurent Grasso - Périphériques Architecture)

La Courneuve Six-Routes : Duy Anh Nhan Duc (artiste) & Frédéric Chartier et Pascale Dalix (architectes)

Gare de La Courneuve Six-Routes (Pichet - Louis Paillard architecte & urbaniste)

Le Bourget RER : Jeppe Hein (artiste) & Elizabeth de Portzamparc (architecte)

You make me wonder, tandem Jeppe Hein & Elizabeth de Portzamparc, Le Bourget RER, ligne 16 du Grand Paris Express (Société du Grand Paris – Jeppe Hein - Elizabeth de Portzamparc)

Pont de Sèvres : Ryoji Ikeda (artiste) & Jean-Marie Duthilleul (architecte)

Ryoji Ikeda & Jean-Marie Duthilleul, gare de Pont de Sèvres, ligne 15 sud du Grand Paris Express (Société du Grand Paris – Jean-Marie Duthilleul et Ryoji Ikeda)

Villejuif Institut Gustave Roussy : Iván Navarro (artiste) & Dominique Perrault (architecte)

Iván Navarro & Dominique Perrault, gare de Villejuif Institut Gustave Roussy, ligne 15 sud du Grand Paris Express (Société du Grand Paris - Iván Navarro – Dominique Perrault Architecture)

Chevilly Trois-Communes : Franklin Azzi (architecte) & Studio Nonotak (artiste)

Franklin Azzi & Studio Nonotak, gare de Chevilly-Trois-Communes, ligne 14 sud du Grand Paris Express (Société du Grand Paris - Studio Nonotak)

Le Blanc-Mesnil : Noémie Goudal (artiste) & Jérôme Berranger et Stéphanie Vincent (architectes)

Espaces voyageurs de la gare du Blanc-Mesnil, ligne 16 du Grand Paris Express (Société du Grand Paris - Berranger & Vincent Architectes)

Vitry Centre : Abdelkader Benchamma (artiste) & Frédéric Neau (architecte)

Tandem Frédéric Neau & Abdelkader Benchamma, Vitry Centre, ligne 15 sud du Grand Paris Express (Société du Grand Paris – Abdelkader Benchamma - Frédéric Neau)

Les autres tandems :

Eva Jospin & Jean-Paul Viguier (Kremlin-Bicêtre Hôpital), Félicie d’Estienne d’Orves & Dietmar Feichtinger (gare de Parc des Expositions), Fabrice Hyber & Jean-Marie Duthilleul (Noisy-Champs), Eduardo Kobra & Thomas Richez (ouvrage de service de Champigny), Pablo Valbuena & Jérôme Brunet (Issy RER), Philippe Gazeau & SUPERFLEX (Fort d’Issy-Vanves-Clamart), Marc Barani & Tatiana Trouvé (Bagneux), Jean-Pierre Vaysse & Vincent Mauger (Arcueil-Cachan), Phillippe Gazeau & Nathalie Junod-Ponsard (Villejuif Louis-Aragon), Marc Barani & Stéphane Thidet (Centre technique de Vitry), Denis Valode & Hicham Berrada ( Les Ardoines), Denis Valode & Krijn de Koning (Le Vert de Maisons), Cyril Trétout & Mathias Isouard (Créteil-L’Echat), Thomas Richez & Michelangelo Pistoletto (Champigny Centre), Jérôme Brunet & Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger (M.I.N Porte de Thiais), Denis Valode & Lyes Hammadouche (Pont-de-Rungis), Aldrick Beckmann & Berger&Berger (Aulnay), Groupe-6 & Yann Kersalé (Centre technique d’Aulnay), Jean-Marie Duthilleul & Leandro Erlich (Sevran-Beaudottes), François Tamisier & Vhils (Aéroport d’Orly).