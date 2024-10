L'architecte Jean Nouvel présente le chantier de la nouvelle Fondation Cartier à Paris dont l'ouverture est prévue fin 2025

La Fondation Cartier pour l'art contemporain, qui fête cette année ses 40 ans, doit s'installer fin 2025 dans un tout nouvel espace parisien conçu par l'architecte Jean Nouvel. Ce chantier, déjà très avancé, a été présenté à la presse vendredi 18 octobre.

Il est situé dans l'ancien Louvre des antiquaires, un bâtiment datant du milieu du XIXe siècle qui abrita d'abord un hôtel puis un grand magasin. Les façades extérieures ont été conservées, l'ensemble conçu par Jean Nouvel sera à l'intérieur. Cette nouvelle Fondation Cartier sera idéalement située, juste en face du plus grand musée du monde, Le Louvre, et à deux pas du ministère de la Culture, au coeur de Paris.

Le bâtiment qui abritera la Fondation Cartier pour l’art contemporain à partir de 2025, place du Palais-Royal à Paris, dont l’architecture intérieure est signée par Jean Nouvel (LUC BOEGLY)

A la fois cathédrale et paquebot industriel, ce nouvel espace futuriste sera inséré donc sous les arcades du bâtiment haussmanien qui gardera ses extérieurs classés monument historique. Il appartient depuis 1995 à la Société Foncière Lyonnaise.

La Fondation Cartier occupera le niveau moins un, le rez-de-chaussée et le premier étage. Ce nouvel espace aménagé de 150 mètres de long sera éclairé au rez-de-chaussée et sur toute la longueur des façades par des baies vitrées. Il a été conçu comme "une traversée du futur" et "un musée du XXIe siècle", a déclaré Jean Nouvel, 79 ans, en présentant son ouvrage.

Vue du chantier des futurs espaces de la Fondation Cartier pour l’art contemporain, place du Palais-Royal à Paris en janvier 2023 (MARTIN ARGYROGLO)

Construit avec des matériaux contemporains comme l'acier recyclé et le béton, il disposera de 8 500 m2 accessibles au public dont 6 500 m2 de surfaces d'exposition, installées en grande partie sur cinq plateformes mobiles.

Selon l'architecte, leur conception emprunte autant à "celle des porte-avions qu'au théâtre". Elle permet de modifier les surfaces d'exposition et les parcours au sein du bâtiment, afin de créer des verticalités allant jusqu'à 11 mètres de hauteur, a précisé Mathieu Forest, directeur de projet. Avec ses piliers en béton, ses câbles métalliques, ses vides et ses pleins au coeur d'une gigantesque structure longitudinale, le nouvel espace conçu par Jean Nouvel ressemble à un vaisseau futuriste.

Un coût estimé à 250 millions d'euros

La nouvelle Fondation Cartier abritera également un espace pédagogique d'une superficie de 300 m2, un auditorium de 120 places assises, une librairie et un restaurant. Le coût de ce chantier, entamé en 2020, est estimé à "250 millions d'euros", selon Alain Dominique Perrin, président de la Fondation Cartier pour l'art contemporain.

Il ajoute qu'elle devrait exposer "entre 600 et 800 oeuvres d'art de la collection" qui en compte 4 500, réalisées par plus de 500 artistes français et internationaux, des pionniers comme César à la peinture africaine, de l'architecture japonaise au design italien et aux dessins d'artistes amérindiens, des maîtres de la photographie américaine aux jeunes plasticiens européens.

Vue des futurs espaces de la Fondation Cartier - Rendering de la plateforme 1 donnant vue sur la rue de Rivoli. (JEAN NOUVEL / ADAGP PARIS 2024)

À la fois espace de création pour les artistes et lieu de rencontres entre l’art et le grand public, la Fondation Cartier a pour vocation de favoriser la création contemporaine et d’en diffuser la connaissance. Elle a déjà organisé "plus 300 expositions en France et à l'étranger" et a accueilli près de 1 000 "soirées nomades" avec des artistes représentant tous les domaines artistiques, dont la troupe d'humoristes Les Deschiens à ses débuts, a rappelé son président.

La Fondation Cartier est née il y a 40 ans à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. Dix ans plus tard, elle s'est installée dans le XIVe arrondissement de la capitale dans un bâtiment tout en verre, déjà conçu par Jean Nouvel. Sa dernière exposition boulevard Raspail, jusqu'au 16 mars 2024, est consacrée à l'artiste textile colombienne Olga de Amaral. La Fondation Cartier devrait rejoindre ses nouveaux quartiers à la fin de l'année 2025.