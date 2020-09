Inde : à la découverte des merveilles de la cité d'Orchha

C’est une pépite cachée dans une forêt, au centre de l’Inde. On peut y observer des rivières qui zigzaguent entre les arbres. C’est dans cette nature préservée que l’on peut découvrir deux châteaux, des palais et des temples. Le premier château a été construit en 1531 sur ordre d’un roi qui avait décidé de fonder une nouvelle capitale. Aujourd’hui, il n’y a plus de roi et plus de visiteurs non plus, à cause du Covid-19. Seuls les balayeurs profitent de ces merveilles.

Une fierté nationale

"Je suis venu ici pour la première fois ici quand j’étais un petit garçon et je me souviens qu’à l’époque, après avoir vu ces palais énormes, j’ai pensé que le roi qui avait construit tout ça devait être tellement riche", témoigne Koumar, l’un des balayeurs. Autour des châteaux, une cité s’est aussi construite. Elle se prénomme Orchha. Un guide-touristique ne cache pas son émerveillement constant en décrivant les lieux : "Ça, c’est le plus ancien palais d’Orchha, qui s’appelle le palais du roi, il y a 236 chambres." Des lieux féeriques que les touristes ne manqueront pas de réinvestir quand la crise du Covid-19 sera terminée.

