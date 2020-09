Il était une fois plein de châteaux chinois (2/5)

Des châteaux à perte de vue. Une concentration de forteresses en plein cœur de la Chine. Ils sont nés de l'imagination d'un homme, qui a fait sortir de terre l'université. Bureaux, salles de classe, dortoirs, tout a été prévu. Le campus est lui immense et s'étale sur des kilomètres. Au son des carillons, il est 9 heures et tous les étudiants sont en cours. Le président-bâtisseur présente l'école qu'il a construite, une école des beaux-arts entre châteaux de Cendrillon ou d'Harry Potter, style gothique ou baroque. Parfois, les intérieurs sont de style Renaissance. "Mon but initial était que les étudiants puissent toucher l'art, toute sorte d'art et l'architecture du monde entier", admet-il.

Repère des mariés

Près de 16 000 étudiants sont sur le campus pour 1 000 professeurs. C'est aussi une école à vocation internationale. Les étrangers qui sont là malgré l'épidémie sont accueillis chaleureusement. Ces châteaux sont aussi les plus photographiés du pays. Les couples mariés adorent s'y faire photographier.

Le JT

Les autres sujets du JT