VIDEO. Gênes : un nouveau pont qui rend les autorités fières et les riverains tristes

Charlotte Gillard, L. Tositti, C. Billi France 2 France Télévisions

Seulement douze mois pour bâtir ce nouveau viaduc, un record en Italie, le pays des chantiers interminables. Tout cela a été rendu possible par les démarches administratives accélérées en urgence, mais surtout grâce aux incroyables moyens développés sur ce chantier. Quelque mille ouvriers se sont relayés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ni le Covid-19 ni les intempéries n'ont interrompu leur cadence.

Les autorités italiennes sont fières de cet ouvrage, mais le sentiment est loin d'être partagé par les anciens riverains. Ils avaient appris à vivre sous le pont Morandi, sans jamais penser qu'il s'écroulerait sous leurs fenêtres, le 14 août 2018. Ces habitants sont des miraculés d'une tragédie responsable de la mort de 43 personnes, mais ont été contraints de laisser toute une vie derrière eux.

Des repères durs à retrouver

Le nouveau pont a été bâti sur les ruines de l'ancienne structure et des immeubles détruits. Il est difficile pour les ex-riverains de retrouver leurs repères. "Venir ici me fait souffrir. J'avais 12 ans quand je suis arrivée. J'y ai passé toute ma vie et nous avons dû tout quitter en cinq minutes", témoigne l'une d'entre eux.

Comme les restes du viaduc, tout le quartier a été rayé de la carte. Au total, 600 habitants ont été déplacés.