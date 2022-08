Architecture : en Alsace est né l'Heliodome, une "maison solaire" pour répondre à l'urgence climatique

Dans le village de Cosswiller dans le Bas-Rhin, une maison détonne dans le paysage. Une sorte de toupie géante composée de verre et de bois baptisée l’Heliodome. Cette habitation insolite est conçue pour épouser les rayons du soleil et réduire au minimum son bilan thermique. Une innovation qui a permis à son inventeur Éric Wasser, ébéniste et designer, de décrocher avec ce concept, le prix Lépine en 2003.

Pas de radiateur, ni de climatisation

Le drôle de bâtiment possède d’un côté une verrière orientée vers le sud de près de 160 m² et 10 mètres de haut inclinée vers le sol, de l’autre, un large toit lui aussi penché. Une inclinaison mesurée selon la latitude du lieu de construction, pour tirer un maximum du soleil en fonction de la trajectoire quotidienne et annuelle de l'astre. Ainsi en hiver, les rayons illuminent la verrière pour réchauffer l’habitat et en été, le soleil rayonne sur le toit de bâtiment muni de petites fenêtres.

L’intérieur de la maison bénéficie de la lumière du jour tout en conservant de la fraîcheur. “L'hiver, l'Heliodome couvre jusqu'à 80% les besoins thermiques mais ça m'arrive parfois de faire une petite flambée dans un poêle d'appoint”, explique Éric Wasser à l’AFP. Pas besoin de radiateur ni de climatisation, grâce à l'inertie de la structure et à son isolation en laine de bois mélangée à du liège.

L'intérieur du bâtiment dévoile un espace de vie de 200 m² répartie sur trois étages, au style épuré (FREDERICK FLORIN / AFP)

Projet d'avenir

Un dispositif qui commence a séduire le public, de nombreux visiteurs viennent régulièrement visiter cet OVNI architectural. "J'ai été séduit par la forme, l'architecte c'est le soleil !", explique Herbert Lötscher ébéniste suisse qui a fait construire il y quelques années un Heliodome dans le Valais. Même s'il reconnaît que le style futuriste de la structure peut refroidir les acheteurs, "quand quelqu'un vient avec une autre forme, ça prend toujours du temps pour que les gens aient un déclic", admet-t-il.

Mais pour ses défenseurs le bâtiment reste “l’une des meilleures réponses” à l’urgence climatique, renchérit Rémi Mammosser, promoteur de l’Heliodome. Pour le moment une dizaine de constructions du même genre ont vu le jour, en France, en Suisse et en Allemagne. Pour faciliter les projets d’ampleur il était urgent de "traduire scientifiquement" les qualités thermiques de la maison pour prouver la solidité du projet aux plus réticents.

Ainsi un ingénieur est chargé de concevoir des algorithmes de calcul et un autre sera bientôt embauché pour répondre aux questions liées sur la structure du bâtiment. En Savoie, trois maisons, une dizaine de lodges, une salle de réception vont bientôt voir le jour et un projet d’immeuble pour une banque serait également en discussion.