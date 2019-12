À la découverte des pyramides chinoises

Quand on dit "pyramides", on pense Égypte ou Mexique, mais pas à la Chine ; et pourtant. Dans les plaines vertes du centre du pays, dans les environs de Xi'an Shaanxi, on a recensé des dizaines de tombeaux impériaux. Hautes de centaines de mètres, ces pyramides chinoises ont longtemps été méconnues, voire cachées sous une épaisse végétation. Si la Chine communiste voulait occulter ce passé impérial, aujourd'hui, les habitants le redécouvrent avec enthousiasme et fierté. On sait encore peu de choses sur les pyramides chinoises : faute de technique et par superstition, peu de tombeaux ont été excavés.

Un vestige vieux de 4 300 ans

Sous l'Antiquité, les Chinois avaient le génie de l'astronomie. Ils ont inventé la boussole et des constructions monumentales comme un vestige vieux de 4 300 ans, situé à Shimao. Un chantier pharaonique y a pris place, permettant des découvertes quotidiennes : ossements humains, animaux, vases, fresques... Autant de traces d'une vie passée qu'il faut reconstituer. Les autorités chinoises n'ont que très récemment pris conscience de la valeur inestimable des pyramides, mais elles commencent à investir massivement dans leur préservation et dans des fouilles archéologiques. Leur mystère reste entier ; il faudra probablement plus d'une vie pour en venir à bout.

Le JT

Les autres sujets du JT