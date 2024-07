Après 7 ans de travail, les 16 œuvres tissées d’après l’univers de Tolkien exposées ensemble pour la première fois à Aubusson

Initié il y a plus de dix ans, le projet Aubusson tisse Tolkien de la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson s’est achevé, il y a quelques jours, avec la tombée de métier de la dernière des 16 œuvres tissées à partir de l’œuvre graphique originale de J. R. R. Tolkien (1892-1973).

La première tapisserie est sortie des ateliers d’Aubusson en 2018, suscitant tout de suite la curiosité du public, et mettant en lumière ce savoir-faire tombé un peu en désuétude. Avec Tolkien, l’art tissé retrouvait un nouveau souffle et chaque tombée de métier devenait un évènement. "C’est devenu brusquement quelque chose d’étonnant, et puis on passait d’une tapisserie à une autre, avec une suite. Et c’est pour ça que ça s’est vraiment transformé en aventure tissée. Ça a été un accélérateur pour l’image et la montée en puissance de la Cité internationale de la tapisserie", témoigne Emmanuel Gérard, le directeur de structure.

Aubusson tisse Tolkien : l'expo Aubusson tisse Tolkien : l'expo (France 3 Limousin / M. Camp / R. Carton / C. Cogne)

En tout, 14 tapisseries et 2 tapis, pour une superficie totale de 160 m², ont été réalisés en sept ans par les lissières d’Aubusson. Un travail exceptionnel qui saute aux yeux des premiers visiteurs de l’exposition qui, en plus des œuvres, peuvent découvrir les cartons, les échantillons et tout le making off de cette incroyable aventure.

C’est le cas de Théodore, touriste suisse et fan de Tolkien, qui a fait une pause sur le chemin des vacances pour visiter l’exposition, littéralement sous le charme devant l’immense carte de la Terre du Milieu. "C’est impressionnant de voir ça, moi j’avais les livres donc je voyais les illustrations, mais là de les voir en grand, et surtout en tapisserie (…) c’est vraiment impressionnant".

L’exposition est visible jusqu’à fin septembre. Elle sera ensuite présentée à Paris, avant de s’’envoler pour Oxford en Angleterre, où Tolkien passa une grande partie de sa vie.

"Aubusson tisse Tolkien. L’aventure tissée", jusqu’au 30 septembre 2024

Centre culturel et artistique Jean Lurçat à Aubusson. Tous les jours de 10h à 18h (14-18 le mardi).