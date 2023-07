A Toulouse, les Lego deviennent des œuvres d’art avec l’exposition "The Art of the Brick"

La ville rose accueille les créations de l’artiste américain Nathan Sawaya. 70 oeuvres conçues à partir d’un million de Lego.

Après un immense succès dans plusieurs villes du monde dont Paris, l’exposition The Art of The Brick passe l’été à Toulouse. Il y a fort à parier qu’elle attire aussi la foule des grands jours, les fans de briques multicolores comme les amateurs d’art. Car on est loin de la simple construction de Lego.

"La Joconde", "Le cri"

Nathan Sawaya, qui vit à New York, reproduit des chefs-d’œuvre de la peinture. L’exposition présente notamment La Joconde de Léonard De Vinci ou encore Le Cri d’Edvard Munch, deux toiles revisitées en briques de Lego. Cet ancien avocat, qui a commencé sa carrière d’artiste il y a une quinzaine d’années, explique utiliser les Lego pour rendre l’art plus ludique, surtout aux yeux des enfants. Un pari réussi pour ce grand-père venu avec son petit-fils voir l’exposition à Toulouse. "Si je lui fais visiter un musée, il va passer sans regarder. Tandis qu'avec des Lego, il est captivé par la technique" raconte Benoit.

Nathan Sawaya est aussi réputé pour ses œuvres monumentales. Parmi les créations géantes présentées dans le cadre de cette exposition, un imposant squelette de Tyrannosaurus rex de 6 mètres de long capte l’attention des visiteurs. "C’est grandiose. Je n’aurais jamais imaginé que quelqu’un fasse des constructions de cette ampleur" s’étonne un jeune homme. A travers ses sculptures ou tableaux, l’artiste fait également passer des émotions. "Il y a une section qui parle de la condition humaine. Nathan Sawaya arrive à donner une forme avec des briques, mais également à transmettre des sentiments, comme par exemple le désespoir ou encore le désarroi. Il y a notamment une sculpture magnifique qui parle de la perte de quelqu’un" explique Fabio Di Gioia, directeur de l'exposition The Art of the Brick.

Nathan Sawaya a réussi l’exploit de se hisser au rang d’artiste international avec ses œuvres en Lego. L’exposition a déjà été vue par près de 10 millions de visiteurs dans le monde.

Exposition "The Art of the Brick" de Nathan Sawaya - Espace EDF Bazacle,11 quai Saint-Pierre à Toulouse – Jusqu’à la fin de l’été 2023 – Tarifs entrée standard : de 11,90 à 15,90 euros