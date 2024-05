À Monaco, une exposition retrace les premières années de Télé Monte-Carlo

Lancée en 1954 par le prince Rainier III, c’est l’une des plus anciennes chaînes commerciales privées d’Europe. L’exposition revient sur les vingt premières années de Télé Monte-Carlo.

Exposition La jeunesse de Télé Monte-Carlo - Institut audiovisuel de Monaco (France 3 Côte d'Azur : L. Meney / L. Blache / F. Touitou)

Des documents et images d'archives

C’est un bond dans le passé avec des téléviseurs vintage et des visages de présentateurs qui ont marqué l’histoire de la télévision. Installée dans le Cabinet des curiosités de l’Institut audiovisuel de Monaco, l’exposition diffuse des images d’époque en noir et blanc. Les caméras d’un autre temps et les bobines de films plongent également le visiteur dans ces années 1954/1974 quand Télé Monte-Carlo s'impose dans le paysage audiovisuel.

Je crois au brillant avenir de Télé Monte-Carlo née il y a quelques jours à peine. Prince Rainier III 1954

Une chaîne novatrice

Née pour contrer les chaînes françaises qui prédominent sur le territoire de la Principauté, elle réussit son pari en séduisant les Monégasques et certains Français puisqu’elle émet jusqu’à Marseille. "Il y a une énergie de création, une envie d’en découdre, d’être sur des nouveautés" explique Estelle Macé, responsable action culturelle à l’Institut audiovisuel de Monaco. Télé Monte-Carlo fait preuve de modernisme avec des jeux télévisés, de l’actualité sportive et des émissions sur le cinéma. "Les stars qui vont être invitées à venir régulièrement sur les plateaux ne sont pas des vedettes déjà établies. Au contraire, cela va être le très jeune Claude François, la très jeune Sylvie Vartan. On va chercher les personnalités en devenir" précise Estelle Macé. Radio Monte-Carlo joue aussi la carte de la proximité en traitant l’actualité de la Principauté, en alternant émissions en studio et en extérieur. C’est aussi l’avènement des animateurs vedettes. Les présentateurs sont mis en avant tout comme les speakerines.

Après plusieurs rachats et des périodes difficiles, TMC appartient désormais au groupe TF1 qui a acquis, en 2016, les dernières actions (20% du capital) que possédait la Principauté de Monaco.

Exposition La jeunesse de Télé Monte-Carlo - Cabinet de curiosités de l’Institut audiovisuel de Monaco, 83-85 boulevard du jardin exotique - Du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi) - Jusqu'au 31 janvier 2025 - Entrée libre