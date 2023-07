A Giverny, le musée des Impressionismes présente les extraordinaires toiles d'Auguste Renoir inspirées de son voyage à Guernesey

Le musée des impressionnismes de Giverny accueille une dizaine de toiles exceptionnelles inspirées du voyage d'Auguste Renoir sur l'île anglo-normande de Guernesey en 1883. Un séjour de plusieurs mois qui bouleversa sa peinture. L'exposition Renoir à Guernesey, 1883 est à découvrir jusqu'au 10 septembre.

Impossible pour les vacanciers, amateurs d'art, qui passent leur séjour en Normandie de louper l'exposition Renoir à Guernesey, 1883. Le Musée des Impressionismes de Giverny présente onze œuvres exceptionnelles du peintre Auguste Renoir qu'il a réalisées en 1883. Ces toiles célèbrent le 140e anniversaire du séjour de Renoir dans l'île anglo-normande.

Lassé de la vie Parisienne et de l'impressionnisme, Auguste Renoir décide de séjourner sur l'île anglo-Normande en 1883. Il y découvre l'aspect méditerranéen de l'île. Fasciné par la vie de ses habitants, les eaux cristallines et les côtes rocheuses, Renoir va développer un nouveau style. Ce séjour bouleversa la peinture de ce maître de l'impressionnisme. "Il y a un avant et un après voyage, Renoir quand il arrive en 83, il est très porté sur les portraits, et puis il va développer beaucoup les paysages", explique Cyrille Sciama, le commissaire de l'exposition. De ce séjour, l’artiste emportera avec lui des couleurs et des souvenirs qui le suivront jusqu’en France où il entamera une longue série de nus féminins en bord de mer.

France 3 Normandie T. Thomas / E. Lombaert / X. Robert

Une exposition programmée depuis longtemps

Depuis son lieu de villégiature Moulin-Huet sur l'île de Guernesey, Auguste Renoir a donc exécuté une quinzaine de peintures. Le musée des Impressionismes de Giverny en présente un peu plus d'une dizaine prêtée pour l'occasion par les musées de Zurich, de Londres ou du Havre.

Pour le Musée de Giverny, cette exposition est le fruit d'un travail de longue haleine qui a finalement abouti. "Cela prend du temps d'obtenir des prêts pour des expositions, trois, quatre, cinq ans parfois. Les tableaux sont fragiles, ils sont très sollicités, il y a beaucoup d'expositions, et puis on est dans un monde globalisé et il y a une concurrence entre les musées" rajoute Cyrille Sciama, le commissaire de l'exposition. L’exposition rassemble un ensemble d’œuvres de Renoir liées à ce séjour, ainsi que des gravures, photographies et documents permettant de recréer l’atmosphère particulière de l’île à cette époque.

Chaque été, le musée des Impressionistes de Giverny accueille jusqu'à 40 000 curieux. L'an dernier, 125 000 personnes l'ont visité.

L'exposition Renoir à Guernesey, 1883, au Musée des Impressionismes de Giverny jusqu'au 10 septembre.