À Bastia, une exposition retrace l'histoire romaine de la Corse

Avec plus de 550 objets présentés, c'est l'exposition archéologique la plus importante jamais présentée sur l'île, selon le musée de Bastia qui l'accueille. Elle est à découvrir jusqu'au 21 décembre 2024.

Découvrir Corsica Rumana, c'est faire un bond de plus de 2 000 ans dans le passé. Quand la Corse était la deuxième grande province romaine, après la Sicile. Si Mariana et Aléria, situées sur le littoral, sont les deux colonies romaines les plus connues du grand public, l'exposition ne s'arrête pas au passé romain de ces territoires.

Exposition Corsica Rumana. . (FRANCE 3 CORSE)

"Il faut sortir des sentiers battus. Ce processus de romanisation de la Corse a touché quasiment toute l'île", explique Sylvain Gregori, conservateur du musée de Bastia. Les découvertes archéologiques de ces dernières décennies dans les terres en témoignent. Certains de ces objets sont d'ailleurs présentés à l'occasion de cette exposition.

Si la première partie de l'exposition raconte le contexte géopolitique de l'intégration de la Corse dans l'Empire romain, la deuxième partie plonge le visiteur dans le quotidien des populations. Statues, stèles funéraires, vaisselle et bijoux découverts lors de fouilles insulaires apportent de précieux témoignages.

Stèle avec inscription funéraire du premier gouverneur de la Corse. (FRANCE 3 CORSE)

Certains de ces objets appartiennent au musée de Bastia et au musée archéologique de Mariana qui a collaboré à l'exposition. D'autres ont été prêtés. Les visiteurs peuvent notamment découvrir une stèle qui porte l'épitaphe du premier gouverneur de la Corse, habituellement exposée à Aix-les-Bains.

Dans une exposition qui se veut interactive et immersive, les œuvres sont parfois mises en situation pour permettre aux visiteurs de mieux se projeter. Les banquets à la romaine sont reproduits avec tasses et coupes d'époque.

Reproduction d'un banquet à la romaine. (FRANCE 3 CORSE)

Certaines découvertes récentes sont présentées pour la première fois. C'est le cas entre autres d'une bague en or et d'un collier de perles en pâte de verre dénichés en 2018 sur un terrain privé au nord de Mariana. "Sur ce terrain-là a été trouvée une nécropole rattachée à la colonie de Mariana qui a révélé une très belle collection de bijoux", explique Ophélie de Peretti, directrice du musée de Mariana. "On a la chance de montrer au public des objets qui n'ont jamais été vus et qui sont assez exceptionnels", conclut-elle.

Exposition "Corsica Rumana" - musée de Bastia, place du Donjon, La Citadelle - Jusqu'au 21 décembre 2024.