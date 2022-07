En images Animaux de compagnie : découvrez les photos réjouissantes des finalistes des Comedy Pet Awards 2022

Le Comedy Pet Photography Awards, un concours basé à Londres mais ouvert aux photographes amateurs du monde entier, a publié jeudi 21 juillet la shortlist des finalistes de l’édition 2022. Cette compétition réjouissante créée pour "célébrer le rôle positif qu’ont les animaux de compagnie dans nos vies", montre toutes sortes d’animaux (y compris chevaux, lapins, lamas, oies etc) immortalisés par leurs amis humains dans des postures drôles et souvent adorables. Difficile de rester de glace devant ces manifestations d’amour et de tendresse réciproques.



Les 30 photos finalistes des Comedy Pet Photography Awards ont été choisis parmi des centaines de clichés soumis au concours en provenance de 70 pays différents. Les juges doivent maintenant désigner leurs préférés, qui remporteront les différents prix (6 catégories différentes, dont une dédiée aux chats et une autre aux chiens), mais le public est également invité à voter pour la première fois, et ce jusqu’au 22 août. Les gagnants seront annoncés le 13 septembre 2022.



La compétition, qui prohibe toute photo d'animal portant des vêtements ou des couvre-chefs, est sponsorisée par une assurance anglaise pour animaux de compagnie (Animal Friends Insurance), qui distribuera à cette occasion 30 000 livres (35 000 euros environ) à des œuvres de bienfaisance pour animaux, ainsi que 5000 livres (5850 euros) que le principal gagnant pourra donner à l’organisation caritative de son choix.



Voici notre petite sélection personnelle, accompagnée des légendes originales (toutes les photos finalistes sont ici). Et vous, quelle est votre préférée ?



"Nilo's Love for water" (L'amour de l'eau de Nilo) de Jose Bayon (Espagne). "Nilo est un chien adopté de 10 mois. Il a été renversé par une voiture est en a réchappé de peu. Maintenant sorti d'affaire, il a découvert l'eau pour la première fois. Ses pirouettes montrent sa passion pour l'eau. Un coup de foudre." (JOSE BAYON - COMEDY PET PHOTOGRAPHY AWARDS)

"Purrr-etty Pleeeeaase!" de Sarah Fiona Helme (Royaume-Uni). "Rosie m'aidait dans la serre et a décidé, de la plus convaincante manière, de me persuader de lui donner de ses friandises préférées - ce qu'en modeste domestique de chat sans aucune volonté, j'ai fait !" (SARAH FIONA HELME - COMEDY PET PHOTOGRAPHY AWARDS)

"Chauffeur dog" de Mehmet Aslan (Turquie). "Une scène que j'ai vue au feu rouge. Au début j'ai même cru que le chien était au volant!" (MEHMET ASLAN - COMEDY PETS PHOTOGRAPH AWARDS)

"OMG What is that ?" (Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?) de Beth Noble (Royaume-Uni). "CK fait sa tête surprise". (BETH NOBLE - COMEDY PET PHOTOGRAPHY AWARDS)

"Smokin' Alpaca" (Alpaga fumant) de Stefan Brusius (Allemagne). "On dirait qu'il fume le cigare". (STEFAN BRUSIUS - COMEDY PET PHOTOGRAPHY AWARDS)

"Mine, Not Yours!" (A moi, pas à toi!) de Lucy Sellors-Duval (Royaume-Uni). "Benji était déterminé à avoir toutes les friandises durant cette séance photo, même si cela voulait dire stopper son frère aîné Doug." (LUCY SELLORS-DUVAL - COMEDY PET PHOTOGRAPHY AWARDS)

"Too desperate" (Trop désespéré) de Kazutoshi Ono (Japon). "C'est mon adorable chatte sauvée par le centre de soins pour chats local. C'est une porte qui donne sur un couloir. Parfois elle saute et s'y suspend parce qu'elle a peut-être trop envie de sortir." (KAZUTOSHI ONO - COMEDY PET PHOTOGRAPHY AWARDS)

"Remember Muttley" de Bernard Sim (Japon). "Popcorn est un chien plutôt timide et se tient à l'écart de l'objectif. J'ai dû shooter beaucoup pour obtenir quelques clichés utilisables, bêtisier compris." (BERNARD SIM - COMEDY PET PHOTOGRAPHY AWARDS)

"Now, how do I upload my pics ?" de Kenichi Morinaga (Japon). "Je possède un smarphone et je veux télécharger mes photos. Quelqu'un peut-il me montrer comment ça marche ?". (KENICHI MORINAGA - COMEDY PET PHOTOGRAPHY AWARDS)