VIDEO. "Sortez de chez vous !" : dans "ONPC", la comédienne Camille Chamoux s'en prend à "papy Finkielkraut"

"Papy Finkielkraut." Sur le plateau de l'émission "On n'est pas couché" sur France 2, la comédienne Camille Chamoux a vivement critiqué, samedi 25 novembre, le philosophe Alain Finkielkraut, qui regrettait une tendance à accuser "le coupable favori du politiquement correct, à savoir l'homme blanc hétérosexuel" dans le récent mouvement "balance ton porc" contre les violences sexuelles.

"Sortez de chez vous"

"Dans ma vie de femme, j'ai été beaucoup plus souvent oppressée par un discours de mâle blanc paternaliste, qui pense tout connaître et tout savoir, que par un mec rebeu qui me harcèle dans la rue, a répliqué la comédienne. Cela m'est bien entendu arrivé, et croyez-moi, le mec rebeu quand il me harcèle dans la rue, je lui réponds. Mais maintenant, j'ai aussi envie de répondre à 'Papy Finkielkraut'".

La comédienne poursuit son raisonnement. "Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'assez beau sur la profession d'intellectuel, 'vous avez dit moi je passe beaucoup de temps à ma table'. Moi, je crois que vous passez trop de temps à votre table. Sortez de chez vous monsieur Finkielkraut (...) Allez regarder où se situe le sexisme, et non, il ne se situe pas que dans les endroits où se situent l'Islam", conclut-elle.