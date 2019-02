VIDEO. Insultes contre Alain Finkielkraut : l'homme interpellé présente "une forme de radicalisation", déclare Nicole Belloubet

"C'est quelqu'un qui manifestement présente une forme de radicalisation. Ce qui est important, c'est qu'il soit en garde à vue", a déclaré Nicole Belloubet, invitée de franceinfo mercredi 20 février. La ministre de la Justice a réagi à l'interpellation d'un homme suspecté d'avoir proféré des insultes antisémites contre le philosophe Alain Finkielkraut, samedi dernier, en marge d'une manifestation des "gilets jaunes" à Paris.

Le suspect a été interpellé par les enquêteurs de la brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP), dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Paris, dimanche 17 février, pour "injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion".

"L'enquête n'est pas terminée"

Selon les informations de franceinfo, ce père de famille, âgé de 36 ans, originaire de l'est de la France, n'a jamais été fiché "S", mais il est connu pour avoir évolué dans la mouvance islamiste radicale il y a quatre ans. "Ce profil ne m'inspire rien, c'est l'acte qui m'inspire. Les injures qu'a subies Alain Finkielkraut sont absolument inacceptables, c'est une atteinte à ce qui fait l'identité de notre République", a déclaré Nicole Belloubet. La ministre a estimé que "de multiples parts, on viole l'article 1er de notre Constitution qui assure l'égalité entre les citoyens sans distinction d'origine de race et de religion".

D'autres personnes accompagnaient l'homme qui a été interpellé. "L'enquête n'est pas terminée", assuré la garde des Sceaux.