Antisémitisme : les présidents de l'Assemblée et du Sénat vont se rendre mardi au mémorial de la Shoah

Richard Ferrand (LREM) et Gérard Larcher (LR) iront se recueillir mardi soir au Mémorial de la Shoah.

Un "geste symbolique" avant les rassemblements contre l'antisémitisme. Les présidents du Sénat, Gérard Larcher (LR), et de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand (LREM), iront se recueillir, mardi 19 février, à 18h15 au Mémorial de la Shoah. Les présidents des deux chambres du Parlement vont "exprimer leur solidarité à la communauté juive de France", et "réaffirmer leur attachement aux valeurs de la République et leur détermination commune à ne jamais céder à la haine et à la violence", selon un communiqué commun.

Ce déplacement des deux élus précèdera de peu les rassemblements contre l'antisémitisme prévus à partir de 19 heures à Paris, Pau, Bordeaux, Brest, Nantes ou encore Belfort. Des évènements organisés en réaction aux chiffres du ministère de l'Intérieur, sur l'augmentation de 74% des actes haineux contre la communauté juive et qui on prit un relief particulier après les insultes lancées contre Alain Finkielkraut lors d'une manifestation de "gilets jaunes".